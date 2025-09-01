Сегодня самолет, в котором летела президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, совершил экстренную посадку в Болгарии. Сигнал самолета испытал вмешательства, в чем стали подозревать Россию. Рассказываем, что известно об экстренной посадке самолета с Урсулой фон дер Ляйен на борту и не навредили ли ей.

Еврокомиссия подтвердила глушение сигнала GPS самолета с Урсулой фон дер Ляйен

Европейская правда сообщает, что болгарские власти подтвердили внешнее вмешательство в сеть GPS на момент посадки самолета, в котором находилась президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Экстренная посадка произошла в городе Пловдив. Сразу заподозрили, что здесь есть российский след. Об этом заявила заместитель главного представителя Европейской комиссии Арианна Подеста.

Официальные лица Болгарии подозревают именно россиян в глушении GPS-сигнала.

Мы действительно можем подтвердить, что произошло глушение GPS, но самолет безопасно приземлился в Болгарии. Мы получили информацию от болгарских властей, что они подозревают, что это было из-за откровенного вмешательства России, — говорит Подеста.

Она добавила, что в ЕС привыкли к угрозам со стороны России и уже знают об инциденте. Пилот был вынужден приземлиться в Болгарии по бумажным картам местности.

Урсула фон дер Ляйен летела из Варшавы на встречу с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым. Они должны были посетить завод по производству боеприпасов. После визита фон дер Ляйен покинула Пловдив на том же самолете.

Конечно, это лишь еще больше усилит нашу непреклонную преданность наращиванию оборонных способностей и поддержке Украины, — добавила Подеста.

В то же время в России дела обстоят довольно плохо. В стране начался масштабный топливный кризис. Бензин приходится покупать по талонам.

