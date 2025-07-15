РФ не зупиниться на Україні: Буданов про те, чи слід НАТО готуватися до війни

Очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов розповів спецпредставнику президента США Кіту Келлогу про план Кремля воювати з НАТО. Про це Вікна-Новини повідомляють з посиланням на ГУР. Що ще розповів Буданов американському чиновнику про плани Росії на наступ? Ділимося в матеріалі.

Буданов заявив, що Росія готується до війни з НАТО

Кирило Буданов узяв участь у брифінгу для спецпредставника президента США Кіта Келлога. Брифінг українського сектору оборони та безпеки пройшов під головуванням міністра оборони Рустема Умерова.

Його провели спеціально для американської делегації. Крім Буданова, участь узяли генерал-майор Вадим Скібіцький, головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, начальник Генштабу генерал-майор Андрій Гнатов та розвідники.

Американській стороні розповіли про поточну ситуацію на полі бою, а також поділилися планами росіян до 2036 року.

Зокрема у повідомленні ГУР йдеться, що Кіта Келлога ознайомили з даними, що вказують на підготовку Росії до війни з країнами НАТО.

Імперські амбіції Кремля не обмежуються Україною — вони охоплюють усю Європу. Втім, за підтримки Сполучених Штатів ми здатні зупинити Росію й звести нанівець її військовий потенціал, — сказав Буданов.

Буданов нагадав партнерам, що Росія розуміє і визнає тільки силу. Тож саме таким способом можна досягти миру в Україні.

Насамкінець очільник ГУР подякував уряду і народу США за стабільну підтримку України.

Раніше ми розповідали про російський наступ в інфополі.

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