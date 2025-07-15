РФ не остановится на Украине: Буданов о том, следует ли НАТО готовиться к войне

Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов рассказал спецпредставителю президента США Киту Келлогу о плане Кремля воевать с НАТО. Об этом Вікна-Новини сообщают со ссылкой на ГУР. Что еще рассказал Буданов американскому чиновнику о планах России на наступление? Делимся в материале.

Буданов заявил, что Россия готовится к войне с НАТО

Кирилл Буданов принял участие в брифинге для спецпредставителя президента США Кита Келлога. Брифинг украинского сектора обороны и безопасности прошел под председательством министра обороны Рустема Умерова.

Его провели специально для американской делегации. Кроме Буданова участие приняли генерал-майор Вадим Скибицкий, главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, начальник Генштаба генерал-майор Андрей Гнатов и разведчики.

Американской стороне рассказали о текущей ситуации на поле боя, а также поделились планами россиян до 2036 года.

В частности, в сообщении ГУР говорится, что Кита Келлога ознакомили с данными, указывающими на подготовку России к войне со странами НАТО.

Имперские амбиции Кремля не ограничиваются Украиной — они охватывают всю Европу. Впрочем, при поддержке Соединенных Штатов мы способны остановить Россию и свести на нет ее военный потенциал, — сказал Буданов.

Буданов напомнил партнерам, что Россия понимает и признает только силу. Именно таким способом можно достичь мира в Украине.

В заключение глава ГУР поблагодарил правительство и народ США за стабильную поддержку Украины.

Раньше мы рассказывали о российском наступлении в инфополе.

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