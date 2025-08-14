Только три страны в мире имеют опыт современной войны — Буданов

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов рассказал для The Japan Times, какие три страны в мире имеют опыт современной войны. Первые две — понятны — Украина и Россия. А у какой третьей страны есть уникальный опыт войны на широкой линии фронта и что еще рассказал Буданов — читай в материале.

Три страны мира имеют опыт современной войны

Японским журналистам начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассказал, что на сегодня только три страны мира имеют опыт современной войны на широкой линии фронта.

Сейчас в мире только три страны с опытом ведения современной войны на очень длинной линии фронта с использованием практически всех доступных обычных средств — это Украина, Россия и Северная Корея.

Коммунистический режим КНДР получил критический опыт войны и доступ к новейшему оружию, военным технологиям и тактической подготовке. В будущем это может повлиять на баланс сил Северо-Восточной Азии.

Опыт российско-украинской войны передается всей армии КНДР численностью 1,3 млн человек. Это негативно влияет на безопасность в Тихоокеанском регионе.

Мы постоянно отмечали, что сотрудничество между Москвой и Пхеньяном представляет угрозу не только для Украины.

Почти половина отправленных в Украину северокорейских военных погибли из-за того, что они не были подготовлены к войне 21 века, объясняет Буданов. Однако они быстро адаптировались и сейчас накапливают ценный опыт.

Северокорейские войска действуют, как и российские, в основном небольшими группами. Они научились быстро передвигаться, не только используя дроны, но и защищаясь от них.

Северная Корея обеспечивает около 40% потребностей РФ в боеприпасах калибра 122 мм и 152 мм. Их производство идет круглосуточно. Кроме того, КНДР поставляет России артиллерийские и реактивные системы залпового огня, ракеты.

Россияне это оружие тестируют, а результаты передают КНДР для улучшения показателей точности и поражения. Буданов отметил, что точность северокорейских ракет после российского применения возросла. Пхеньян сейчас успешно компенсирует истощение РФ.

В обмен Россия предоставляет средства, технологии и обучение, топливо, продовольствие и другие ресурсы, что усиливает военный потенциал КНДР.

Кирилл Буданов также рассказал, что Россия отправила на обучение корейской армии собственных специалистов по использованию и изготовлению дронов. Также в КНДР будут налаживать производство беспилотников. Северная Корея получила и РЭБ-системы.

Переброска техники из КНДР в Россию

По словам Буданова, совсем скоро КНДР перебросит в Россию еще 6000 военных. Кроме солдат Россия получит и передовую технику. Речь идет о боевых танках M2010 (Cheonma-D) и бронетранспортерах БТР-80.

Все это будет передаваться под видом проведения инженерных работ.

Некоторые из них действительно могут быть вовлечены в разминирование и строительство укреплений, но все ли они будут этим заниматься?

Россия должна получить 50-100 единиц техники от КНДР.

Кремль платит за все военное оборудование и войска. Речь идет о десятках миллиардов долларов, и для экономики Северной Кореи, одной из самых изолированных в мире, это очень серьезные деньги.

Недавно ГУР установило пять мировых рекордов. Читай, в чем наша разведка лучшая.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!