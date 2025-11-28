Андрій Єрмак йде з посади очільника Офісу президента — Зеленський

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до громадян України заявив, що голова Офісу Президента України Андрій Єрмак подав у відставку — деталі цього рішення читай у матеріалі.

Андрій Єрмак подав у відставку — деталі

Як зазначалось у зверненні, завтра відбудуться консультації щодо нового голови Офісу Президента України. Також, на сайті Офісу президента України опубліковано указ про звільнення керівника ОП Андрія Єрмака.

Відбудеться перезавантаження Офісу Президента України. Керівник Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути.

— Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника Офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію, – додав Зеленський.

Сьогодні зранку в Андрія Єрмака НАБУ та САП проводили обшуки — сам він підтвердив це сьогодні у своєму Telegram.

Як він зазначав, з його боку було повне сприяння, жодних перешкод у слідчих не було — їм було надано повний доступ до житла, а на місці співпрацювали його адвокати з правоохоронцями.

