Андрій Єрмак йде з посади очільника Офісу президента — Зеленський

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 28 Листопада 2025, 17:30 2 хв.
єрмак подав у відставку
Фото Сайт президента України

