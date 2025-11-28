Андрей Ермак уходит с должности главы Офиса президента — Зеленский

Владимир Зеленский в вечернем обращении к гражданам Украины заявил, что глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак подал в отставку – детали этого решения читай в материале.

Андрей Ермак подал в отставку — детали

Как отмечалось в обращении, завтра состоятся консультации по новому главе Офиса Президента Украины. Также, на сайте Офиса президента Украины опубликован указ об увольнении руководителя ОП Андрея Ермака.

Состоится перезагрузка Офиса Президента Украины. Руководитель офиса Андрей Ермак написал заявление об отставке. Я благодарен Андрея за то, что украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена ​​именно так, как и должно быть.

— Всегда это была патриотическая позиция. Но я хочу, чтобы не было слухов и спекуляций. Что касается нового руководителя Офиса, завтра я проведу консультации с теми, кто может возглавить этот институт, — добавил Зеленский.

Сегодня утром у Андрея Ермака НАБУ и САП проводили обыски — сам он подтвердил это сегодня в своем Telegram.

Как он отмечал, с его стороны было полное содействие, никаких препятствий у следователей не было — им был предоставлен доступ к жилью, а на месте сотрудничали его адвокаты с правоохранителями.

