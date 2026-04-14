Календарь государственных и профессиональных праздников на май 2026: дни, которые имеют значение

Ежемесячно мы отмечаем государственные и профессиональные праздники — и это гораздо больше, чем просто традиция или красные дни в календаре. Это знаки нашей истории: события, люди и идеи, которые формировали современную Украину.

Именно в этих датах проявляется наша уникальность и самобытность — то, что делает нас нами, народом с собственным характером и голосом.

Календарь государственных и профессиональных праздников в мае 2026

1 — День труда

Праздник возник во время движения рабочих за 8-часовой рабочий день в XIX веке. В Украине 1 мая традиционно ассоциируется с Советским Союзом и фиктивной борьбой советских профсоюзов за права трудящихся.

6 — День пехоты

Отмечает ключевую роль пехотных подразделений ВСУ — именно они удерживают самые сложные участки фронта и первыми вступают в бой.

8 — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне

Украина отмечает 8 мая вместе с Европой, делая акцент на памяти жертв войны, а не на праздновании победы.

9 — День Европы в Украине

Праздник-символ европейского выбора Украины. В мирное время в городах проводились открытые мероприятия о культуре, ценностях и интеграции.

10 — День матери в Украине

Современная традиция празднования пришла из США. В Америке символ праздника — гвоздика как знак благодарности матери. Оттуда идея распространилась по миру как день любви и благодарности самому близкому человеку.

14 — День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны

Чествует украинцев, которые рисковали жизнью, спасая евреев во время Холокоста. Украина имеет тысячи Праведников народов мира.

15 — День семьи

Праздник подчеркивает роль семьи как основы общества и поддержки человека, особенно в кризисные времена.

16 — День науки

Украинские ученые — среди основателей кибернетики, ракетостроения и современных технологий, а сегодня их идеи работают на современные потребности — от военных технологий до IT.

17 — День памяти жертв политических репрессий

В этот день чтят жертв советского тоталитарного режима, в частности массовых расстрелов и ГУЛАГа.

18 — День резервиста Украины

Посвящен военным резерва, которые пополняют боевые части в случае угрозы.

18 — День крымскотатарского народа

Это день памяти и несгибаемости народа, пережившего сталинскую депортацию 1944 года. Несмотря на изгнание и потери, крымские татары сохранили язык, культуру и идентичность.

20 — День банковских работников

Отмечает роль банковской системы в финансовой стабильности государства и экономики.

21 — День межнационального согласия и культурного разнообразия

Праздник впервые официально отметили в 2025 году. Его цель — показать, что Украина — это не одна культура, а десятки народов, которые вместе формируют государство.

23 — День морской пехоты Украины

Морпехи известны как элитные подразделения, ведущие боевые действия в самых сложных условиях.

24 — День славянской письменности и культуры

Связан с братьями Кириллом и Мефодием, создателями славянской азбуки. Интересно, что сначала они создали глаголицу — алфавит с символами, не похожими ни на одну другую систему письма. Позже её упростили, и на её основе появилась кириллица.

25 — День спецсвязи и защиты информации

Профессиональный праздник тех, кто отвечает за киберзащиту, правительственную связь и информационную безопасность государства.

29 — Международный день миротворцев ООН

Чествует военных и гражданских, которые служат в миротворческих миссиях ООН.

30 — День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины

Праздник людей, которые создают книги, газеты и печатную продукцию.

31 — Троица

31 мая отмечается христианский праздник, символизирующий сошествие Святого Духа и обновление природы.

31 — День химика

Праздник, когда отмечают вклад химиков в промышленность, медицину и науку. Многие украинские разработки до сих пор используются в мировой оборонной и медицинской индустрии.

Узнайте больше о традициях Троицы — святого дня для христиан: что можно и нельзя делать на Троицу.

