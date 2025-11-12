Кто такой Тимур Миндич: продюсер, миллионер и фигура крупных расследований

В понедельник, 10 ноября, антикоррупционные детективы объявили о масштабной спецоперации в сфере энергетики. По данным НАБУ, чиновники и посредники создали теневой офис, который фактически управлял Энергоатомом и получал откаты с контрактов. В результате, по оценкам следователей, через схему было отмыто более 100 миллионов долларов.

И хотя имена участников официально не называют, Українска правда сообщила: обыски прошли в квартире Тимура Миндича — совладельца Квартала 95 и бывшего партнера Владимира Зеленского.

По данным журналистов, правоохранители готовили Миндичу подозрение еще с лета, но он успел выехать из Украины.

Кто такой Тимур Миндич, каковы его связи с президентом и почему его имя появилось в коррупционном скандале — рассказываем в материале.

Кто такой Тимур Миндич

Тимур Миндич родился в конце 1970-х в Днепре в семье предпринимателей. Его отец Михаил умер в 2006 году в Израиле, а мать Стелла некоторое время была активисткой еврейской общины города.

В бизнес-среде Миндич известен как человек, который долгое время оставался в тени, но имел влияние в медиа и девелопменте.

В 2018 году Тимур Миндич был среди приглашенных на празднование дня рождения Игоря Коломойского в Женеве.

Сам олигарх позже вспоминал, что Миндич давно работает в медиасфере и когда-то был связан с телеканалом 1+1, однако, по словам Коломойского, его тогда уволил генеральный директор Александр Ткаченко, потому что они не сошлись в работе.

Согласно данным YouControl, Тимур Миндич до сих пор остается одним из совладельцев Квартала 95, причем владеет своей долей напрямую, а не через посредников.

Его бизнес-интересы не ограничиваются только телевидением: Миндич фигурирует как руководитель, участник или бенефициар более чем 35 компаний, работающих в сферах кинопроизводства, консалтинга, недвижимости, финансов и торговли бриллиантами.

Кроме того, по данным платформы Megogo, он выступил продюсером мелодрамы Укус волчицы, которая вышла на экраны в 2019 году.

Тимур Миндич: личная жизнь

Миндич — муж Екатерины Вербер, дочери покойной российской бизнесвумен Аллы Вербер, руководившей модными брендами в РФ. Свадьба пары в 2010 году состоялась в Иерусалиме и длилась четыре дня. У супругов трое детей.

До этого Миндич имел роман с дочерью Игоря Коломойского Анжеликой, а позже вместе с бизнесменом реализовывал несколько совместных проектов в сфере недвижимости.

Связи с властью и подозрения НАБУ

По информации журналистов Схем и BBC News Украина, в 2020 году Миндич неоднократно посещал Офис президента, встречался с его руководителем Андреем Ермаком и участвовал в неформальных разговорах накануне принятия «антиколомойского» законопроекта.

В 2025 году источники Украинской правды сообщили, что НАБУ и САП готовят Миндичу официальное подозрение. Его имя также якобы упоминается в расследовании ФБР о возможном отмывании денег.

Уже 10 ноября несколько украинских изданий, среди которых УП и Радио Свобода, сообщили, что в дом бизнесмена пришли с обысками, а сам Тимур Миндич сбежал из Украины.

По версии следствия, фигуранты дела могли украсть около 100 миллионов долларов, часть из которых переправили в Россию.

Интересно, что премьер-министр Юлия Свириденко объявила в своем Telegram-канале об отстранении Германа Галущенко от должности.

