НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака — что известно о следственных действиях

НАБУ и САП проводят обыски у руководителя Офиса Президента — Андрея Ермака. Об этом отмечают в Telegram-канале НАБУ — детали читай в материале.

Андрей Ермак у себя в Telegram подтвердил, что НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у него на дому — никаких препятствий у следователей нет.

Также он добавил, что работникам был предоставлен полный доступ к квартире, а на месте находятся его взаимодействующие с правоохранителями адвокаты.

Обыски у Андрея Ермака: что известно

Журналистам Украинской правды удалось снять, как на территорию правительственного квартала зашли около 10 сотрудников НАБУ и САП.

В эфире Суспільне студія журналист УП Михаил Ткач подтвердил, что своими глазами видел сотрудников, прибывших в правительственный квартал.

Обыски действительно проходят… Несколько наших источников в правоохранительных органах уже подтвердили информацию, что обыски проходят именно у руководителя ОПУ Андрея Ермака. В отношении какого дела могут касаться эти обыски, пока информации такой нет. Мы сами ждем какого-нибудь подтверждения

, — сказал журналист.

Также журналист отметил, что неизвестно, где проводят обушки — в доме Ермака или на его рабочем месте.

Новость дополняется.

