Герман Галущенко отстранен от должности министра юстиции — детали

Министр юстиции Украины Герман Галущенко был отстранен от должности — об этом сообщила Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

Германа Галущенко отстранили от должности: что известно

Как отметила Юлия Свириденко, сегодня утром было принято решение об отстранении Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Сам Галущенко заявил, что полностью согласен с этим политическим решением. Также он отметил, что не держится за должность министра и не будет держаться, а отстранение на время расследования – это правильный сценарий:

Буду защищать себя в юридической плоскости и буду доказывать свою позицию.

Правительство приняло решение, что на время расследования исполнять обязанности министра будет заместитель по европейской интеграции Людмила Сугак.

Что предшествовало отстранению от должности министра юстиции

10 ноября НАБУ заявило о спецоперации по разоблачению коррупции в сфере энергетики — следствием было установлено, что участники организации выстроили схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности на НАЭК Энергоатом. Также антикоррупционное бюро провело обыски у бизнесмена и совладельца Квартала 95 Тимура Миндича.

10 ноября народный депутат Ярослав Железняк подал заявление об увольнении Галущенко с должности министра юстиции. В своем Telegram он объяснил это решение:

За системную коррупцию, провал подготовки к защите энергетики и связи с предателем Деркачем.

11 ноября семеро человек получили подозрения по делу о коррупционной схеме в энергетике, правоохранители задержали пятерых подозреваемых.

Среди них — бизнесмен, возглавлявший преступную группу, экс-советник министра энергетики, исполнительный директор по вопросам физической защиты и безопасности НАЭК Энергоатом, а также четверо сотрудников бэк-офиса, ответственных за легализацию средств.

В тот же день Министерство юстиции подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства.

Министр оказывает полное содействие правоохранительным органам для обеспечения всестороннего, объективного и беспристрастного расследования.

