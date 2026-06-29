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В Украине анонсировали графики отключения света из-за аномальной жары: что нужно знать

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 29 июня 2026, 14:00 3 мин.
график отключения света
Фото Pexels

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