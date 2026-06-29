В Украине анонсировали графики отключения света из-за аномальной жары: что нужно знать

В Украине из-за дефицита мощностей и критической нагрузки на энергосистему возвращаются графики ограничений.

Уже с утра понедельника, 29 июня, региональные операторы систем распределения начали массово обнародовать в социальных сетях уведомительные сообщения и прогнозные графики почасовых отключений электроэнергии на вторник, 30 июня.

Отключение света в Украине: где будут ограничения

Как сообщает РБК-Украина, введение ограничительных мер осуществляется во исполнение недавних законодательных изменений в постановление НКРЭКУ №332, а также в соответствии с официальными директивами и распоряжениями НЭК Укрэнерго.

Энергетики вынуждены предпринять такие шаги из-за совокупности факторов, среди которых массовое использование кондиционеров во время аномальной жары и последствия вражеских ударов по инфраструктуре.

Ограничения электроснабжения завтра коснутся Хмельницкой, Николаевской, Запорожской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областей.

Для промышленного сектора и бизнеса лимиты будут применены в полном объеме в пределах пяти очередей.

Для бытовых потребителей в большинстве областей отключения окажутся менее жесткими и будут действовать в объеме только одной очереди — в среднем свет будут выключать на один час.

Почему выключать свет в Украине: основные причины

Главной причиной резкого скачка потребления стало массовое использование кондиционеров на фоне высоких температур.

Как сообщили в Укрэнерго, по состоянию на утро 29 июня уровень потребления оказался на 7,4% выше по сравнению с аналогичным временем предыдущего рабочего дня (пятницы).

Похожая тенденция наблюдалась и накануне: суточный максимум в воскресенье, 28 июня, также превысил показатели на прошлой неделе на 7,4%. По словам Сергея Коваленко, только в Киеве каждые дополнительные +3°C температуры воздуха прибавляют энергосистеме около 100 МВт нагрузки.

При этом существенное давление на сети оказывают не только бытовые приборы, но мощные системы кондиционирования в торговых центрах, офисах и крупных предприятиях.

Ситуация усугубляется состоянием самого энергетического оборудования, которое пережило многочисленные обстрелы. После зимнего террора значительная часть инфраструктуры находится в состоянии активного ремонта, работая буквально на грани своих возможностей.

Из-за чрезвычайно напряженного режима работы системы в ближайшие дни специалисты настойчиво просят потребителей изменить свои бытовые привычки.

Активное использование мощных электроприборов рекомендуется перенести на дневное время — с 10:00 до 16:00, когда эффективнее всего работают промышленные солнечные электростанции.

В то же время в часы пиковой вечерней нагрузки — с 16:00 до 23:00 — необходимо потреблять электроэнергию максимально бережливо.

Энергетики надеются пройти этот период без введения существенных ограничений, однако советуют украинцам готовиться к разным сценариям: держать заряженными павербанки и гаджеты, а также внимательно следить за сообщениями местных операторов систем распределения, поскольку ситуация может оперативно меняться.

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