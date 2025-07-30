Это миллиарды: сколько денег принесли НАБУ и САП в бюджет Украины

Фото Facebook Последние события и протесты заставили большинство украинцев поискать информацию о НАБУ и САП. Эти антикоррупционные органы были созданы для борьбы с коррупцией среди топ-чиновников. НАБУ возник как результат событий в 2014 году — Революции Достоинства. Также создание антикоррупционных органов было шагом к евроинтеграции Украины. САП — Специальная Антикоррупционная Прокуратура, которая контролирует работу НАБУ, а прокуроры САП выступают обвинителями в суде по соответствующим делам.Мы уже рассказывали, как закон 12414 повлияет на работу этих органов. В настоящее время ВРУ работает над новым законопроектом, основанным на основных принципах независимости антикоррупционных органов. Сколько денег государство получило благодаря деятельности НАБУ и САП за 2021-2025 годы, рассказали в органе. Больше об этом — дальше в материале. Деятельность НАБУ и САП По сообщению НАБУ, помимо главной задачи — расследование коррупционных преступлений и привлечение виновных к ответственности, деятельность антикоррупционных органов также приносила Украине экономическую пользу. Речь идет о: возмещении средств государству фигурантами коррупционных дел; сохранении средств и имущества, активов; конфискации имущества и взыскание залога, передачу средств в пользу ВСУ. Общий экономический эффект от деятельности НАБУ и САП в 2021-2025 годах составил 16,8 млрд грн, —отметили в органе. Больше всего средств в государственный бюджет принес 2023 год: тогда удалось получить 4,7 млрд грн. Читать по теме ”Чтобы был порядок”: Зеленский готовит новый закон для силовиков и НАБУ (ОБНОВЛЕНО) Президент Владимир Зеленский анонсировал новый законопроект. Цель – усилить силовиков для наведения порядка и защитить НАБУ от любого вмешательства В 2024 году эта сумма составляла 4,5 млрд грн, а первое полугодие 2025 года принесло в госбюджет 1,5 млрд грн. В 2021 — 2,7 млрд грн, в 2022 — 3,4 млрд грн. Благодаря НАБУ и САП 2,85 млрд грн передано на нужды ВСУ, — добавили там. А недавно глава АРМА Елена Дума подала в отставку: именно после скандала вокруг закона 12414. Больше об этом, читай по ссылке. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: коррупция, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter