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Это миллиарды: сколько денег принесли НАБУ и САП в бюджет Украины

Виктория Мельник, журналист сайта 30 июля 2025, 19:00
деятельность набу
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