Это миллиарды: сколько денег принесли НАБУ и САП в бюджет Украины

Последние события и протесты заставили большинство украинцев поискать информацию о НАБУ и САП. Эти антикоррупционные органы были созданы для борьбы с коррупцией среди топ-чиновников.

НАБУ возник как результат событий в 2014 году — Революции Достоинства. Также создание антикоррупционных органов было шагом к евроинтеграции Украины.

САП — Специальная Антикоррупционная Прокуратура, которая контролирует работу НАБУ, а прокуроры САП выступают обвинителями в суде по соответствующим делам.

Мы уже рассказывали, как закон 12414 повлияет на работу этих органов. В настоящее время ВРУ работает над новым законопроектом, основанным на основных принципах независимости антикоррупционных органов.

Сколько денег государство получило благодаря деятельности НАБУ и САП за 2021-2025 годы, рассказали в органе. Больше об этом — дальше в материале.

Деятельность НАБУ и САП

По сообщению НАБУ, помимо главной задачи — расследование коррупционных преступлений и привлечение виновных к ответственности, деятельность антикоррупционных органов также приносила Украине экономическую пользу.

Речь идет о:

возмещении средств государству фигурантами коррупционных дел;

сохранении средств и имущества, активов;

конфискации имущества и взыскание залога, передачу средств в пользу ВСУ.

Общий экономический эффект от деятельности НАБУ и САП в 2021-2025 годах составил 16,8 млрд грн, —отметили в органе.

Больше всего средств в государственный бюджет принес 2023 год: тогда удалось получить 4,7 млрд грн.

В 2024 году эта сумма составляла 4,5 млрд грн, а первое полугодие 2025 года принесло в госбюджет 1,5 млрд грн.

В 2021 — 2,7 млрд грн, в 2022 — 3,4 млрд грн.

Благодаря НАБУ и САП 2,85 млрд грн передано на нужды ВСУ, — добавили там.

А недавно глава АРМА Елена Дума подала в отставку: именно после скандала вокруг закона 12414. Больше об этом, читай по ссылке.

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