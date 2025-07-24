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“Чтобы был порядок”: Зеленский готовит новый закон для силовиков и НАБУ

Юлия Хоменко, редактор сайта 24 июля 2025, 13:00
“Чтобы был порядок”: Зеленский готовит новый закон для силовиков и НАБУ
Фото Сайт президента Украины

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