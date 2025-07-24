“Чтобы был порядок”: Зеленский готовит новый закон для силовиков и НАБУ

Президент Владимир Зеленский, реагируя на общественные беспокойства, анонсировал разработку и внесение в Верховную Раду президентского законопроекта. Инициатива имеет целью одновременно усилить систему правопорядка и гарантировать независимость антикоррупционных институций, что является одной из самых сложных задач в современной украинской политике.

В своем традиционном видеообращении глава государства дал понять, что последние дискуссии в обществе и социальных сетях были услышаны на Банковой. По его словам, власти проанализировали все аспекты, вызывающие беспокойство граждан.

— Я предложу Верховной Раде Украины законопроект, который обеспечит силу системе правопорядка. И не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и — очень важно — все нормы для независимости антикоррупционных институций будут, — заявил глава государства.

Что стоит за инициативой

Этот анонс прозвучал на фоне длительных общественных дебатов об эффективности правоохранительной системы и запроса на справедливость. Обещание обеспечить силу системе правопорядка может свидетельствовать о намерении централизовать и усилить вертикаль силовых органов, что особенно актуально в условиях военного положения.

В то же время упоминание о невозможности российского влияния является прямым сигналом о продолжении очищения системы от агентов врага и коллаборантов.

Ключевым моментом, который подчеркнул президент, является сохранение независимости антикоррупционных органов (НАБУ, САП, ВАКС). Этот тезис чрезвычайно важен не только для украинского гражданского общества, но и для международных партнеров, для которых функциональная антикоррупционная архитектура является одним из условий предоставления помощи.

Баланс между силовиками и антикоррупционерами

Самая большая интрига законопроекта будет заключаться именно в том, как на практике будет реализован этот баланс. Обещание Зеленского преследует цель сохранить все нормы для независимости выглядит как попытка заранее снять возможные опасения.



Механизм разработки будущего закона также показателен. По словам президента, он ожидает конкретных предложений от самих руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов. Это заявление стало продолжением недавней встречи, на которой, как отметил Зеленский, была достигнута договоренность о совместном плане действий.

— Очень ожидаю от самой нашей группы руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, от Генерального прокурора Украины предложений тех норм, которые должны сработать, — подытожил он.

Полное заявление генпрокурора Кравченко относительно функционирования НАБУ и САП можешь увидеть в нашем другом материале.

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