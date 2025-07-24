“Щоб був порядок”: Зеленський готує новий закон для силовиків і НАБУ

Президент Володимир Зеленський, реагуючи на суспільні занепокоєння, анонсував розробку та внесення до Верховної Ради президентського законопроекту. Ініціатива має на меті одночасно посилити систему правопорядку та гарантувати незалежність антикорупційних інституцій, що є одним із найскладніших завдань у сучасній українській політиці.

У своєму традиційному відеозверненні глава держави дав зрозуміти, що останні дискусії в суспільстві та соціальних мережах були почуті на Банковій. За його словами, влада проаналізувала всі аспекти, що викликають занепокоєння громадян.

— Я запропоную Верховній Раді України законопроект, який буде відповіддю, який забезпечить силу системі правопорядку. І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, — заявив глава держави.

Що стоїть за ініціативою

Цей анонс пролунав на тлі тривалих суспільних дебатів щодо ефективності правоохоронної системи та запиту на справедливість. Обіцянка забезпечити силу системі правопорядку може свідчити про намір централізувати та посилити вертикаль силових органів, що особливо актуально в умовах воєнного стану.

Водночас згадка про унеможливлення російського впливу є прямим сигналом про продовження очищення системи від агентів ворога та колаборантів.

Ключовим моментом, на якому наголосив президент, є збереження незалежності антикорупційних органів (НАБУ, САП, ВАКС). Ця теза є надзвичайно важливою не лише для українського громадянського суспільства, а й для міжнародних партнерів, для яких функціональна антикорупційна архітектура є однією з умов надання допомоги.

Баланс між силовиками та антикорупціонерами

Найбільша інтрига законопроекту полягатиме саме в тому, як на практиці буде реалізовано цей баланс. Обіцянка Зеленського, має на меті, зберегти всі норми для незалежності виглядає, як спроба заздалегідь зняти можливі побоювання.

Механізм розробки майбутнього закону також є показовим. За словами президента, він очікує на конкретні пропозиції від самих керівників правоохоронних та антикорупційних органів.

Ця заява стала продовженням нещодавньої зустрічі, на якій, як зазначив Зеленський, була досягнута домовленість про спільний план дій.

— Дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від Генерального прокурора України пропозицій тих норм, які мають спрацювати, — підсумував він.

Повну заяву генпрокурора Кравченка щодо функціонування НАБУ та САП можеш побачити в нашому іншому матеріалі.

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