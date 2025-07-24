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“Щоб був порядок”: Зеленський готує новий закон для силовиків і НАБУ

Юлія Хоменко, редакторка сайту 24 Липня 2025, 13:00
“Щоб був порядок”: Зеленський готує новий закон для силовиків і НАБУ
Фото Сайт президента України

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