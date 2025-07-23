Для тебе Новини

“Будемо однією сімʼєю”: реакція генпрокурора Кравченка на закон 12414

Вікторія Мельник, журналістка сайту 23 Липня 2025, 10:00 3 хв.
законопроект 12414
Фото Facebook

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь