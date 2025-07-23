“Будемо однією сімʼєю”: реакція генпрокурора Кравченка на закон 12414

22 липня, протягом одного дня та ночі, Верховна Рада схвалила, а президент підтримав своїм підписом скандальний законопроект №12414, що передбачає ліквідацію самостійності НАБУ та САП — антикорупційних інституцій, які Україна розбудовувала з 2014 року.

Новий Генпрокурор України Руслан Кравченко висловився щодо закону та запевнив, що САП не втратить свою функціональну незалежність. Більше про це — далі у матеріалі.

Оновлено о 13:40. Руслан Кравченко під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади заявив, що буде перевіряти “підслідність” справ, які розслідує НАБУ на факт того, чи стосуються провадження підслідності та повноважень інституції.

Реакція Кравченка на законопроект 12414

Під час брифінгу з журналістами, який транслювало Суспільне, Руслан Кравченко зазначив, що про зміни до законопроекту 12414, які можуть вплинути на незалежність НАБУ та САП, він дізнався з допису нардепа Ярослава Железняка.

Під час брифінгу журналісти звернулися із запитанням до Кравченка, а також очільника СБУ Василя Малюка щодо ліквідації НАБУ і САП. Останній відповів, що про ліквідацію не йдеться, а це — повернення до Конституції України.

Кравченко ж додав, що внесення змін та ухвалення законопроектів — це робота депутатів.

— Ми виконуємо те, що є чинним. Є підозра, що НАБУ і САП втратять незалежність? Вони мені не підпорядковуються. НАБУ — точні ні.

САП, у звʼязку зі змінами — ми одна система, один орган. Але САП як і був, так і залишається у статусі департаменту. Ми будемо однією сімʼєю.

Нагадаємо, САП — це Спеціалізована антикорупційна прокуратура — ред.

Вони будуть працювати по своїх кримінальних провадженнях, ми — по своїх. І будемо одне одному допомагати. Ви кажете, що я буду порушувати незалежність двох органів. Відповідь — ні. За новим законом, я зможу забирати будь-яку справу.

Дехто казав, що після призначення, новий Генеральний (прокурор — ред.) забере справу Чернишова (Олексія Чернишова підозрюють у корупції, його справу розслідує НАБУ — ред.). А я вам обіцяю, що й після цих змін я не заберу цю справу. Як розслідувало НАБУ, так і буде розслідувати, — зазначив Руслан Кравченко.

Він додав, що готовий й особисто допомагати у цій справі та іти до суду, якщо буде потрібно.

Акції протесту проти закону 12414

22 липня у містах України зібрали акції протесту проти ліквідації незалежності цих інституцій. Попри комендантську годину, у Києві люди не поспішали повертатися додому.

У Львові мітингувальники вийшли не лише пішки, також їздили автівки з плакатами та сигналами.

Кравченко відповів, що не проти протестів, якщо вони не порушують закон.

— Особисто моє ставлення: якщо не порушується закон, то чому б і ні? — зазначив Кравченко.

