“Будем одной семьей”: реакция генпрокурора Кравченко на закон 12414

22 июля, в течение одного дня и ночи, Верховная Рада одобрила, а президент поддержал своей подписью скандальный законопроект №12414, предусматривающий ликвидацию самостоятельности НАБУ и САП — антикоррупционных институций, которые Украина развивала с 2014 года.

Больше деталей о значении закона и его влиянии на евроинтеграцию Украины, мы объясняли раньше, поэтому советуем почитать.

Новый Генпрокурор Украины Руслан Кравченко высказался по поводу закона и заверил, что САП не потеряет свою функциональную независимость. Больше об этом — дальше в материале.

Реакция Кравченко на законопроект 12414

Во время брифинга с журналистами, который транслировало Суспільне, Руслан Кравченко отметил, что об изменениях в законопроект 12414, которые могут повлиять на независимость НАБУ и САП, он узнал из сообщения нардепа Ярослава Железняка.

Во время брифинга журналисты обратились с вопросом к Кравченко, а также главе СБУ Василию Малюку по поводу ликвидации НАБУ и САП. Последний ответил, что о ликвидации речь не идет, а это возвращение к Конституции Украины.

Кравченко добавил, что внесение изменений и принятие законопроектов — это работа депутатов.

— Мы выполняем то, что действует. Есть подозрение, что НАБУ и САП лишатся независимости? Они мне не подчиняются. НАБУ — точно нет.

САП, в связи с изменениями — мы одна система, один орган. Но САП, как и был, так и остается в статусе департамента. Мы будем одной семьей.

Напомним, САП — это Специализированная антикоррупционная прокуратура — ред.

Они будут работать по своим уголовным производствам, мы по своим. И будем друг другу помогать. Вы говорите, что я буду нарушать независимость двух органов. Ответ — нет. По новому закону я смогу забирать любое дело.

Некоторые говорили, что после назначения новый Генеральный (прокурор — ред.) заберет дело Чернышева (Алексея Чернышева подозревают в коррупции, его дело расследует НАБУ — ред.). А я вам обещаю, что и после этих изменений я не заберу это дело. Как расследовало НАБУ, так и будет расследовать, — отметил Руслан Кравченко.

Он добавил, что готов и лично помогать по этому делу и идти в суд, если потребуется.

Акции протеста против закона 12414

22 июля в городах Украины собрали акции протеста против ликвидации независимости этих институций. Несмотря на комендантский час, в Киеве люди не спешили возвращаться домой.

Во Львове митингующие вышли не только пешком, также ездили машины с плакатами и сигналами.

Кравченко ответил, что не против протестов, если они не нарушают закон.

— Лично мое отношение: если не нарушается закон, почему бы и нет? — отметил Кравченко.

Больше о Руслане Кравченко, его достижениях на предыдущих должностях и какими полномочиями он наделен в должности Генпрокурора, рассказывали ранее.

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