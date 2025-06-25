Расследование против Чернышева: в чем подозревается министр

Фото Facebook Несколько дней не утихают обсуждение вице-премьер-министра национального единства Алексея Чернышева. НАБУ и САП обвиняют его в коррупционных схемах, на фоне которых он якобы и покинул Украину. Тем временем президент Владимир Зеленский лично комментировал его отсутствие в Украине. Сейчас Чернышев вернулся, однако его ждут на заседании Высшего антикоррупционного суда. Что известно о министре, в каких преступлениях его обвиняют, почему считает эти заявления “дискредитацией” — vikna.tv собрали все, что известно о чиновнике.Алексей Чернышев: что известно о министре и почему начался скандал В июне Алексей Чернышев находился в служебной командировке в Европейском Союзе, где в рамках рабочего визита встретился с представителями Совета Европы и провел рабочую встречу с делегацией Европейского парламента в Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС. Однако некоторые предположили, что его визит в Европу связан с попыткой бежать из Украины. Журналист Михаил Ткач сообщил 17 июня, что НАБУ и САП задержали двух соратников Чернышева, один из которых находился у госграницы. Речь идет о бывшем госсекретаре Министерства развития громад Василии Володине и бывшем советнике министра Максиме Горбатюке. Расследователь добавил, что около месяца назад у Чернышева были проведены обыски, а на момент вручения подозрений соратникам он уехал в командировку. 21 июня президент Зеленский рассказал журналистам, где, по его данным, находится Чернышев: — То, что мне сказал Шмыгаль, у него командировка. У него две задачи были от меня, от правительства, от всех нас: первая — открывать хабы в разных странах, а вторая — множественное гражданство. Насколько я понимаю, что он делает эти две вещи. Глава государства добавил, что Чернышев должен закончить дела в ЕС и вернуться в Украину. А 22 июня министр сообщил, что уже приехал в Украину после командировки. — Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым медиа стала неожиданно популярной) завершена, — написал он в Facebook и добавил, что “кампанию дискредитации разберем по фактам”. Читать по теме Вопросы только к прокуратуре: результаты Украины в борьбе с коррупцией Какие пункты выполнить не удалось? И что ждет прокуратуру в этом году? Получение подозрения от НАБУ 23 июня Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила подозрение вице-премьер-министру. Его обвинили в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц. Чернышев стал уже шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере. Согласно делу, один из столичных застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса. Для этого обратились к главе Минрегионов, который совместно с госсекретарем, советником и директором госпредприятия создали условия для передачи участка. Также министерство способствовало незаконным инвестиционным договорам. Согласно им застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Но чтобы количество было минимальным, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле. Разница между оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд. грн. При содействии застройщик “вознаградил” министра и определенных им лиц скидкой на квартиры в уже построенных жилых комплексах. Министр получил неправомерную выгоду в виде скидки на общую сумму более 14,5 млн. гривен. В настоящее время на большую часть незаконно полученных квартир также наложен арест. Читать по теме ”Распилили” почти 800 млн грн! НАБУ и САП разоблачили схему с закупкой продуктов для войска Кто получил подозрения и как проводили такую схему? Что будет дальше После вручения подозрения Алексей Чернышов сообщил, что имел “конструктивный диалог” с детективами НАБУ, который длился более 2 часов. Благодарен за корректное и уважительное отношение. Заверил, что такой подход взаимный и подтвердил готовность к полному сотрудничеству в юридической плоскости. В НАБУ приехал лично и заверил, что его позиция остается неизменной: все должно решаться законным способом. — С уважением отношусь к работе всех наших правоохранительных органов. Открыт к взаимодействию. Высший антикоррупционный суд запланировал заседание по избранию Чернышеву меры пресечения. Он должен был состояться в среду, 25 июня, в 11.00. Однако министр так и не пришел на заседание, объяснив это тем, что среда — плановый день заседания Кабинета Министров и правительственного совещания, которое предусматривает его личное участие. — Вчера подал ходатайство о переносе судебного заседания, которое было назначено на эту среду, 25 июня, — написал Чернышев и добавил, что суд удовлетворил ходатайство. Заседание состоится 26 июня. Также мы рассказывали о самых громких коррупционных скандалах во время войны. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: коррупция, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter