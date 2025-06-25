Расследование против Чернышева: в чем подозревается министр

Несколько дней не утихают обсуждение вице-премьер-министра национального единства Алексея Чернышева. НАБУ и САП обвиняют его в коррупционных схемах, на фоне которых он якобы и покинул Украину.

Тем временем президент Владимир Зеленский лично комментировал его отсутствие в Украине. Сейчас Чернышев вернулся, однако его ждут на заседании Высшего антикоррупционного суда.

Что известно о министре, в каких преступлениях его обвиняют, почему считает эти заявления “дискредитацией” — vikna.tv собрали все, что известно о чиновнике.

Алексей Чернышев: что известно о министре и почему начался скандал

В июне Алексей Чернышев находился в служебной командировке в Европейском Союзе, где в рамках рабочего визита встретился с представителями Совета Европы и провел рабочую встречу с делегацией Европейского парламента в Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС.

Однако некоторые предположили, что его визит в Европу связан с попыткой бежать из Украины. Журналист Михаил Ткач сообщил 17 июня, что НАБУ и САП задержали двух соратников Чернышева, один из которых находился у госграницы.

Речь идет о бывшем госсекретаре Министерства развития громад Василии Володине и бывшем советнике министра Максиме Горбатюке.

Расследователь добавил, что около месяца назад у Чернышева были проведены обыски, а на момент вручения подозрений соратникам он уехал в командировку.

21 июня президент Зеленский рассказал журналистам, где, по его данным, находится Чернышев:

— То, что мне сказал Шмыгаль, у него командировка. У него две задачи были от меня, от правительства, от всех нас: первая — открывать хабы в разных странах, а вторая — множественное гражданство. Насколько я понимаю, что он делает эти две вещи.

Глава государства добавил, что Чернышев должен закончить дела в ЕС и вернуться в Украину. А 22 июня министр сообщил, что уже приехал в Украину после командировки.

— Непростая, но очень важная командировка (которая благодаря некоторым медиа стала неожиданно популярной) завершена, — написал он в Facebook и добавил, что “кампанию дискредитации разберем по фактам”.

Получение подозрения от НАБУ

23 июня Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила подозрение вице-премьер-министру.

Его обвинили в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Чернышев стал уже шестым подозреваемым по делу о масштабной коррупционной сделке в строительной сфере. Согласно делу, один из столичных застройщиков разработал схему незаконного получения земельного участка в Киеве под строительство жилого комплекса.

Для этого обратились к главе Минрегионов, который совместно с госсекретарем, советником и директором госпредприятия создали условия для передачи участка. Также министерство способствовало незаконным инвестиционным договорам.

Согласно им застройщик должен был отдать государству часть будущих квартир в количестве, пропорциональном стоимости земельного участка. Но чтобы количество было минимальным, землю и имеющиеся на ней здания оценили почти в пять раз дешевле.

Разница между оценкой и рыночной стоимостью превысила 1 млрд. грн. При содействии застройщик “вознаградил” министра и определенных им лиц скидкой на квартиры в уже построенных жилых комплексах.

Министр получил неправомерную выгоду в виде скидки на общую сумму более 14,5 млн. гривен. В настоящее время на большую часть незаконно полученных квартир также наложен арест.

Что будет дальше

После вручения подозрения Алексей Чернышов сообщил, что имел “конструктивный диалог” с детективами НАБУ, который длился более 2 часов.

Благодарен за корректное и уважительное отношение. Заверил, что такой подход взаимный и подтвердил готовность к полному сотрудничеству в юридической плоскости.

В НАБУ приехал лично и заверил, что его позиция остается неизменной: все должно решаться законным способом.

— С уважением отношусь к работе всех наших правоохранительных органов. Открыт к взаимодействию.

Высший антикоррупционный суд запланировал заседание по избранию Чернышеву меры пресечения. Он должен был состояться в среду, 25 июня, в 11.00.

Однако министр так и не пришел на заседание, объяснив это тем, что среда — плановый день заседания Кабинета Министров и правительственного совещания, которое предусматривает его личное участие.

— Вчера подал ходатайство о переносе судебного заседания, которое было назначено на эту среду, 25 июня, — написал Чернышев и добавил, что суд удовлетворил ходатайство. Заседание состоится 26 июня.

Также мы рассказывали о самых громких коррупционных скандалах во время войны.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.