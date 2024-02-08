Заработали на войне — отдохнули в СИЗО. Самые громкие коррупционные скандалы и как идет их расследование

Воровать у государства во время войны — помогать врагу убивать украинцев. За время полномасштабного вторжения в Украину разразилось немало коррупционных скандалов, часть из них в сфере обороны.

С одной стороны, хорошо, что их разоблачают, с другой — такие факты во время болезненных потерь возмущают. Запрос на справедливость у общества безумный, и не хочется, чтобы подозреваемые избежали наказания. Подробности дел прокомментировали в САП, ГБР, Генпрокуратуре и Нацполиции.

Самые громкие коррупционные скандалы за время войны и их подробности

Яйца, куртки, бронежилеты, боеприпасы — на чем только не пытались подзаработать коррупционеры во время полномасштабной войны. Последнее громкое дело — Минобороны покупает у Львовского арсенала мин на 1,5 млрд грн. Мин не получает ни одной.

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Председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин говорит, что смерти украинских солдат — на руках коррупционеров по оборонке. 29 следователей отслеживали движение средств в течение семи месяцев, чтобы раскрыть дело. Привлекли и юридическую помощь от ЕС.

Офис Генпрокурора требует более жестких наказаний. Дело Гринкевичей тоже миллиардное. Все участники схемы под стражей. Схема тянет на 12 лет лишения свободы. Все может затянуться из-за количества фигурантов дела.

По нескольким делам подозревают в растрате более 2 млрд грн экс-замминистра обороны Шаповалова. С ним фигурирует руководитель закупочного департамента Богдан Хмельницкий. Оба в СИЗО. За 2023 семи работникам Минобороны сообщили о подозрении в коррупции. Руководство Минобороны расследованиям способствует, говорят в Офисе Генпрокурора.

Более года назад у экс-замминистра обороны Миронюка нашли 17 млн гривен в диване. Он также занимался покупками. Деньги, говорит, одолжил, но подтвердить это налоговой не может. Миронюк под подозрением, но на свободе. Деньги под арестом.

До сих пор без приговора и полковник Сил логистики Александр Козловский. Он разворовывал бюджетные средства на продуктах для ВСУ. Украл не менее 170 млн гривен. На украденное начало покупать имущество.

Руководители ТЦК также имеют “альтернативные” источники прибыли. По последним данным Офиса Генпрокурора, возбуждено 35 дел против 38 руководителей ТЦК, их заместителей и работников. Самое громкое — о бывшем руководителе ТЦК Одесской области Борисове. Пока обновлений никаких, под арестом все имущество, 158 млн грн.

Раньше мы рассказывали, как в Минобороны планируют бороться с коррупцией.

Фото: НАБУ

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