Они пережили пытку в плену, а на свободе вынуждены продолжать борьбу за свои права. Каждый пятый гражданский, вернувшийся из плена в этом году, не получил помощи от государства. Все из-за пробелов в законодательстве.

Чтобы получить выплаты или бесплатное лечение, людям сначала нужно доказать, что их бросили в застенок именно из-за активной проукраинской позиции. Это нередко бывает невозможно, поэтому тысячи людей, выбравшись на свободу, остаются без поддержки.

Что происходит с правами гражданских пленных и есть ли шанс на улучшение ситуации — читай дальше в материале.

Почему гражданским пленникам так трудно получить социальные гарантии

Даниил Булгаков сейчас работает сразу в трех общественных организациях. Он помогает гражданским, которые так же прошли сквозь плен и пытки, а выбравшись на свободу, оказались один на один со своими проблемами.

— У нас тысячи людей, брошенных государством на произвол судьбы, — говорит мужчина.

Даниил родом из Донецка. Когда город оккупировали, он выехал на учебу в Харьков. Но в 2019 году вернулся ухаживать за онкобольной бабушкой. Через год, сразу после ее смерти, за ним пришли оккупанты.

— Постучали в дверь, показали удостоверение в дверной глазок. Я только открыл, как здесь выбиваются двери, залетают люди в спецодежде, валят на землю, натягивают пакет на голову.

Даниила обвинили в шпионаже и жестоко пытали, пока он не подписал признание.

Приковали к стулу. Приехал человек из Москвы, так и говорил, что он ради меня приехал. Начали меня сначала током бить, а в конце спилили мне несколько зубов.

За решеткой Даниил провел более 3 лет. Семь месяцев находился в самой страшной застенке Изоляция. Хотя даже сфальсифицированного суда так и не было. В 2023 году его отпустили. Он насобирал денег и в прошлом году через Беларусь наконец вернулся в Украину.

Но когда ад тюрьмы закончился, началось другое испытание на свободе. Он оказался без денег и документов на новом месте.

В Украине есть закон, гарантирующий помощь гражданским, пережившим плен. Им должны выплачивать 100 тысяч гривен единовременно и еще по 100 тысяч за каждый год в неволе. Предусмотрено лечение и реабилитация, в том числе психологическая. А с недавних пор они имеют на отсрочку от мобилизации.

Но чтобы получить эти гарантии, нужно сначала доказать, что ты был в плену. Тем, кто выбрался на свободу не через обмен, а самостоятельно, сделать это очень сложно.

Председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник утверждает, что есть люди, которых по разным причинам похищали и пленили на оккупированных территориях.

После того как их там держали два-три месяца, а иногда полгода, россияне их отпускали. Но ни одного документа о том, что “мы вас держали на подвале”, никто, конечно, не даст.

Статус пленника предоставляет специальная комиссия. Она раз в месяц собирается в Министерстве развития общин и территорий. Состоит из 18 членов — представителей министерств, полиции, СБУ и 4-х общественных организаций. Ольга тоже входит в нее. Говорит, часто сама помогает людям искать улики плена.

— Многим звоню, они называют свидетелей. Я звоню этим свидетелям и мы ищем хоть какие-нибудь ниточки, за которые можно зацепиться.

Что не так с нынешним законодательством

Но найти подтверждения, что ты был в застенке, еще недостаточно. Закон признает пленником только того, кого задержали именно за активную проукраинскую позицию.

Даниилу удалось получить статус пленника благодаря справке от ФСБ. В ней указано, что удерживали его за шпионаж. Правда, решения комиссии и выплаты ждать пришлось более полугода. Если бы не друзья, стать на ноги было бы очень тяжело.

— Этот закон работает только для героических героев. Ты гражданский заложник только тогда, когда ты активно отстаивал позицию публично, если гранату где-то забросил и демонстрировал любые способы сопротивления оккупанту.

Тем временем россияне массово бросают за решетку не только активистов. Людей массово задерживают просто за украинский язык или символику. Поэтому по разным данным, в плену сейчас находятся от 10 до 20 тысяч человек.

— К тебе могут просто прийти, если ты родственник АТО, журналиста или не пришел в первых рядах за российским паспортом. Или кто-то из коллаборантов на тебя показал пальцем, сделал донос, — объясняет Игорь Котелянец, председатель правления ОО Объединения родственников политзаключенных Кремля.

Поэтому общественные организации, в том числе и входящие в комиссию, требуют от правительства изменить законодательство. Чтобы поддержку получили все, кто был незаконно задержан оккупантами.

— Такие подходы, когда комиссия оказывает помощь только тем, кто что-то доказал, превращает социальную помощь в вознаграждение, — добавляет активист.

— Даже если люди не попадают под закон, это не значит, что они не нуждаются в помощи. Должна быть хоть какая-то базовая выплата. Пусть это будет не сто тысяч, а хотя бы карманные деньги на первое время, чтобы человек мог что-то себе купить, восстановить документы и начать новую жизнь, — заключает Ольга Скрипник.

А в каких условиях РФ удерживает гражданских пленных, Вікна говорили в интервью с правозащитницей и бывшей пленницей России Людмилой Гусейновой.

