Во Львовской области встретили защитника Назара Далецкого, которого официально считали погибшим

Во Львовской области произошло событие, которое местные жители уже успели назвать настоящим чудом. В родное село Великий Дорошив вернулся защитник Назар Далецкий — боец ​​24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, которого более двух лет считали погибшим.

После длительного российского плена и необходимого курса реабилитации воин наконец-то смог обнять маму, которая еще год назад оплакивала сына на его официальной могиле.

Путь Назара на войне начался еще при АТО, а с первых дней полномасштабного вторжения он снова стал в ряды ВСУ. В мае 2022 года связь с защитником прервалась. Тогда маме Назара позвонил по телефону неизвестный из номера сына, представился российским оккупантом и заявил, что мужчина в плену.

Однако вскоре поступила официальная похоронка: родным сообщили, что Назар Далецкий погиб 25 сентября 2022 года — именно в день своего рождения — во время боев в Купянском районе Харьковщины.

Ситуация осложнилась результатами ДНК-экспертизы. Мать сдавала биоматериал, и специалисты подтвердили совпадение с одним из тел погибших героев. Веря официальным документам и результатам тестов, 25 сентября 2023 года – ровно через год после вероятной гибели – семья похоронила сына в родном селе.

Более двух лет семья жила с осознанием необратимой потери, пока в июле 2025 года не появилось первое известие. Военный, уволенный во время очередного обмена, сообщил, что видел Назара живым в российских застенках.

Впоследствии, в августе и октябре того же года эту информацию подтвердили еще двое освобожденных собратьев. Начались долгие месяцы ожидания официального обмена самого Назара, чье имя наконец-то появилось в списках на возвращение.

Сегодня, 16 марта 2026 года, Назар Далецкий наконец-то ступил на родную землю. Для матери защитника этот момент стал вторым рождением сына, которого она впервые за почти четыре года увидела не на фотографии с черной лентой, а вживую.

Фото: сюжет ТСН.

