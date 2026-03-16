На Львівщині зустріли захисника Назара Далецького, якого офіційно вважали загиблим

На Львівщині відбулася подія, яку місцеві мешканці вже встигли назвати справжнім дивом. До рідного села Великий Дорошів повернувся захисник Назар Далецький — боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, якого понад два роки вважали загиблим.

Після тривалого російського полону та необхідного курсу реабілітації воїн нарешті зміг обійняти маму, яка ще рік тому оплакувала сина на його офіційній могилі.

Назар Далецький повернувся до рідного села після звільнення з полону

Шлях Назара на війні розпочався ще за часів АТО, а з перших днів повномасштабного вторгнення він знову став до лав ЗСУ. У травні 2022 року зв’язок із захисником перервався. Тоді мамі Назара зателефонував невідомий із номера сина, представився російським окупантом і заявив, що чоловік у полоні.

Проте невдовзі надійшла офіційна похоронка: рідним повідомили, що Назар Далецький загинув 25 вересня 2022 року — саме в день свого народження — під час боїв у Куп’янському районі Харківщини.

Ситуація ускладнилася результатами ДНК-експертизи. Мати здавала біоматеріал, і фахівці підтвердили збіг з одним із тіл загиблих героїв. Вірячи офіційним документам та результатам тестів, 25 вересня 2023 року — рівно через рік після ймовірної загибелі — родина поховала сина у рідному селі.

Понад два роки родина жила з усвідомленням незворотної втрати, доки в липні 2025 року не з’явилася перша звістка. Військовий, якого звільнили під час чергового обміну, повідомив, що бачив Назара живим у російських застінках.

Згодом, у серпні та жовтні того ж року, цю інформацію підтвердили ще двоє звільнених побратимів. Почалися довгі місяці очікування офіційного обміну самого Назара, чиє ім’я нарешті з’явилося у списках на повернення.

Сьогодні, 16 березня 2026 року, Назар Далецький нарешті ступив на рідну землю. Для матері захисника цей момент став другим народженням сина, якого вона вперше за майже чотири роки побачила не на фотографії з чорною стрічкою, а вживу.

Фото: сюжет ТСН.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!