Помилка у 99%: чому ДНК-експертиза визнала полоненого Назара Далецького загиблим

Історія Назара Далецького — це випадок, який змусив МВС провести внутрішній аудит і детально пояснити, як досконала наукова процедура може дати хибний результат у реальних умовах війни.

Назара офіційно вважали загиблим, його родина отримала тіло та поховала його на Львівщині, проте згодом воїн повернувся додому під час чергового обміну полоненими.

Заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко у коментарі 24 каналу розкрив деталі цієї помилки — про це читай в нашому матеріалі.

У МВС пояснили, як воїн Назар Далецький опинився у списках полеглих

Усе почалося у вересні 2022 року, коли на Харківщині було виявлено розстріляну російськими окупантами цивільну колону між Куп’янськом-Вузловим та Курилівкою. Серед численних жертв були знайдені кісткові рештки, які потребували ідентифікації.

Паралельно з цим матір Назара Далецького, який на той момент вважався зниклим безвісти, ще у травні 2022 року здала біологічні зразки для Електронного реєстру геномної інформації.

У січні 2023 року експерти Харківського НДЕКЦ провели порівняльний аналіз. Результат виявився шокуючим своєю “точністю”: ймовірність того, що знайдені рештки належать сину громадянки Далецької, становила 99,99987%. На основі такого високого показника у квітні 2023 року було видано офіційний висновок про смерть воїна.

Попри те що цифра 99,999% здається неспростовним фактом, у генетиці існують рідкісні випадки збігів, особливо коли йдеться про фрагментарні або пошкоджені зразки.

Леонід Тимченко наголосив на важливому нюансі: експерт, який проводив дослідження в Харкові, зафіксував у документі рекомендацію провести додаткову експертизу. Це було необхідно для остаточного підтвердження спорідненості та виключення будь-яких статистичних аномалій.

Однак цю рекомендацію з певних причин не було виконано. Родина, отримавши офіційне підтвердження смерті, провела поховання. Тільки після того як Назар Далецький вийшов із російського полону живим, стало зрозуміло, що у Львові поховали невідомого солдата.

Наразі тіло невідомого захисника вже ексгумовано для повторного дослідження та пошуку його справжніх рідних.

Назар Далецький наразі перебуває вдома, а МВС працює над тим, щоб “невідомий солдат”, якого помилково прийняли за нього, врешті знайшов спокій під власним іменем.

Раніше ми писали, чому цивільним полоненим важко довести факт катувань та того, що вони перебували у полоні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!