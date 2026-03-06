Ще 302 українці вдома: відбувся другий етап обміну полоненими

6 березня 2026 року відбувся другий етап обміну полоненими між Україною та РФ, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та президент Володимир Зеленський. Цього разу додому повернулись 302 полонених українці.
Обмін полонених сьогодні, 6 березня 2026: що відомо
За словами Зеленського, ще 300 українських захисників повертаються додому. Крім того, вдалося повернути й двох цивільних українців.
— Серед них хлопці зі Збройних сил України, Національної гвардії, нашої прикордонної служби. Рядові, сержанти, офіцери. Захищали Україну на різних напрямках: Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, у Маріуполі. Більшість із них були в полоні понад рік, деякі – з 2022 року.
Він подякував воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України, та всій команді, яка працювала заради цього результату:
— Вдячний Сполученим Штатам за посередництво. Важливо, що домовленості спрацювали. Памʼятаємо про кожного та кожну й обовʼязково маємо повернути всіх наших людей.
В Коордштабі додають, що серед визволених захисників, окрім солдатів та сержантів, є офіцери. Наймолодшому звільненому виповнилося 26 років, найстаршому — 60.
Усіх українців доправлять до медичних центрів для проходження обстежень, лікування та медичної реабілітації. Їм нададуть належну допомогу, документи та грошові виплати.
У штабі висловили вдячність США та Об’єднаним Арабським Еміратам за важливе посередництво та сприяння.
Обмін полоненими між Україною та РФ: фото
