200 українців знову вдома: відбувся обмін полоненими між Україною та РФ

5 березня 2026 року відбувся обмін полоненими між Україною та РФ, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та президент Володимир Зеленський. В його межах відбулося повернення 200 полонених українців.

Обмін полонених сьогодні, 5 березня 2026: що відомо

Зазначається, що повернулися представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, Сил Безпілотних Систем, ДШВ, ПС, а також Національної гвардії , Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Серед них є оборонці Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки.

— І це завжди хороші новини для всіх нас, для всієї країни – повернення наших людей на рідну землю. Серед тих, хто повертається, — захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя, — додав Зеленський.

Президент додав, що цей обмін доводить, що Україна працює, щоб повернути кожного й кожну.

— Нікого не забуваємо. Залучаємо посередників. Я вдячний усім, хто допомагає Україні. Дякую Сполученим Штатам за підтримку в реалізації цього обміну. Вдячний усім нашим воїнам, які на фронті забезпечують поповнення обмінного фонду для України. Повернення наших додому — це результат сили українських захисників.

В Коордштабі також подякували усім дотичним структурам і організаціям за скоординовані зусилля.

Повернення полонених українців 5 березня: фото

В Коордштабі та на сторінках президента розмістили перші фото 200 українців, які повернулися додому.

