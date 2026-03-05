Для тебе Війна в Україні

200 українців знову вдома: відбувся обмін полоненими між Україною та РФ

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 05 Березня 2026, 14:42 2 хв.
обмін полоненими між Україною та РФ

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь