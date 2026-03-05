200 украинцев снова дома: состоялся обмен пленными между Украиной и РФ

5 марта 2026 года состоялся обмен пленными между Украиной и РФ, сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными и президент Владимир Зеленский. В его рамках прошло возвращение 200 пленных украинцев.

Обмен пленных сегодня, 5 марта 2026 года: что известно

Вернулись представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТрО, Сил беспилотных систем, ДШВ, ВС, а также Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

Среди них есть защитники Мариуполя, пробывшие в плену почти 4 года.

— И это всегда хорошие новости для всех нас, всей страны — возвращение наших людей на родную землю. Среди вернувшихся — защитники Мариуполя, Донетчины, Луганщины, Харьковщины, Запорожья, — рассказал Зеленский.

Президент добавил, что этот обмен доказывает, что Украина работает, чтобы вернуть каждого и каждую.

— Никого не забываем. Привлекаем посредников. Я благодарен всем, кто помогает Украине. Благодарю Соединенные Штаты за поддержку в реализации этого обмена. Благодарен всем нашим воинам, которые на фронте обеспечивают пополнение обменного фонда для Украины. Возвращение наших домой — это результат силы украинских защитников.

В Коордштабе также поблагодарили все причастные структуры и организации за скоординированные усилия.

Возвращение пленных украинцев 5 марта: фото

В Коордштабе и на страницах президента разместили первые фото 200 вернувшихся домой украинцев.

обмен пленными сегодня / 14 Фотографий

Возвращение пленных — это всегда долгий и затяжной процесс согласований. Мы рассказывали, как формируют списки на обмены пленными.

