Впервые за многие месяцы: в Украину вернулись 157 пленных

5 февраля состоялся обмен пленными между Украиной и Россией, сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными и президент Владимир Зеленский.

Перед этим спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что Украина, РФ и США во время переговоров в Абу-Даби договорились об обмене 314 пленными. Накануне в своем вечернем обращении возвращение украинских бойцов анонсировал и Зеленский.

Обмен пленными 5 февраля 2026: дома 157 украинцев

По словам Зеленского, в Украину вернули воинов Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Солдаты, сержанты и офицеры.

С защитниками возвращаются и гражданские. Большинство были в плену еще с 2022 года.

Президент подчеркнул, что сегодняшний обмен произошел после долгой паузы и очень важно, что его удалось реализовать.

— Благодарю всех, кто работает ради обменов, и всех, кто на фронте пополняет обменный фонд для Украины. Без решимости наших воинов такие обмены были бы невозможны, поэтому каждый результат наших подразделений — это то, что поддерживает возможность возвращать украинцев домой из России.

В Коордштабе добавляют, что осовбожденные военнослужащие исполняли обязанности на луганском, донецком, харьковском, запорожском, херсонском, сумском и киевском направлениях.

Более половины освобожденных попали в плен во время обороны Мариуполя. Кроме них, домой вернулся военнослужащий Национальной гвардии, взятый в плен во время захвата ЧАЭС. 139 освобожденных находились в российской неволе с 2022 года.

— Особенностью сегодняшнего обмена является то, что удалось вернуть домой незаконно осужденных украинцев. Самому молодому освобожденному защитнику исполнилось 23 года. В плен он попал в 19-летнем возрасте во время обороны Мариуполя. Российский суд незаконно приговорил парня к “пожизненному заключению”. Возраст самого старшего освобожденного сегодня защитника — 63 года.

Обмен пленными между Украиной и РФ: фото

Напомним, что в интервью Вікон правозащитница и бывшая гражданская пленная Людмила Гусейнова рассказывала, через какие пытки проходят украинские пленники.

