Садовый вар своими руками: пять проверенных рецептов для садоводов

Наносить его рекомендуют не сразу после обрезки, а немного позже, когда древесный сок подсохнет.

Конечно, можно воспользоваться покупным продуктом, а можно и приготовить его своими руками. Популярные рецепты мы собрали в материале.

Садовый вар своими руками: популярные рецепты

Универсальный садовый вар в домашних условиях

Для приготовления берут 400 г пчелиного воска, 100 г канифоли, 100 г льняного масла и 2 ст. л. древесного угля.

Воск растапливают на медленном огне, добавляют канифоль, затем масло. Массу тщательно перемешивают до однородности, снимают с огня и всыпают уголь, после чего снова перемешивают и охлаждают.

Как сделать садовый вар по-деревенски

Смешивают в равных частях жирную смолу и жидкий коровий навоз. Для лучшего связывания можно добавить шерсть животных. Всё тщательно перемешивают до густой массы.

Как приготовить Форситовый вар

Понадобится 1 л жидкого коровяка, 500 мл древесной смолы, 500 мл извести и 100 г песка.

Компоненты смешивают до однородной консистенции, после чего средство готово к использованию.

Из чего сделать садовый вар Жуковского

Берут одинаковые части животного жира (сала), пчелиного воска и канифоли. Сначала растапливают воск, добавляют жир, затем канифоль, постоянно помешивая.

Готовую массу немного охлаждают и выливают в холодную воду — так она окончательно застывает.

Раевский вар в домашних условиях

Понадобится 1 кг густой древесной смолы, 150 мл спиртового раствора и 5 ст. л. льняного масла.

Смолу растапливают на слабом огне, добавляют остальные ингредиенты и тщательно перемешивают. После охлаждения вар готов к использованию, а остатки можно хранить в герметичной таре.

Садовый вар: преимущества и недостатки

К преимуществам этой пасты можно отнести простоту приготовления и использования. Она хорошо держится на поверхности после застывания, защищает раны от пересыхания и сохраняет влагу. А ещё не загрязняет руки во время работы.

В то же время есть и недостатки: на больших ранах он долго сохнет и может вызвать загнивание, на холоде быстро густеет, а замазка с химическими примесями может размягчаться на солнце и даже вызывать ожоги коры.

