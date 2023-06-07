Не бойся срезать лишнее! Когда и как правильно обрезать черешню летом

Летний период — это сладкие ягоды и богатый урожай. Первыми летом нас приветствуют черешни. Но садоводам следует знать несколько нюансов обрезки черешни, чтобы кроны были богаты, а ветви — невысокими.

Когда нужно делать обрезку черешни летом и как это делать — объясняем дальше.

Обрезка черешни летом

Обрезать черешню летом можно дважды, главное знать, какого результата хочется добиться. В целом существует три вида обрезки черешни:

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формировочная для крон черешни: эта обрезка выполняется в течение первых четырех — пяти лет жизни дерева, делается ранней весной;

омолаживающая: такая обрезка также выполняется весной;

санитарная: эта обрезка может делаться как весной, так и осенью и даже летом.

Подрезать черешню можно в течение всего года. Нужно это для того, чтобы черешня давала большой и вкусный урожай, была устойчива к морозам, снизить риск атак вредителей.

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Как правильно обрезать черешню летом

Обрезать черешню нужно прежде всего для того, чтобы избежать загущения ветвей и дать кронам доступ к солнцу.

Если дерево болеет, следует отрезать больные и поврежденные ветви в месте, где они сходятся со здоровыми.

Следует срезать также ветки, которые растут внутрь кроны.

Срезать лучше такие ветки, которые образуют с другими острый угол или превращают крону в вилку.

Также срезать следует те ветки, которые растут через другие ветви, упираются в них или мешают развитию здоровых ветвей.

Обрезать черешню летом можно после того, как соберешь урожай. Не бойся, что срежешь лишнюю ветку — на месте одной вырастет еще две или три.

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