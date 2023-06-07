Не бойся срезать лишнее! Когда и как правильно обрезать черешню летом

Летний период — это сладкие ягоды и богатый урожай. Первыми летом нас приветствуют черешни. Но садоводам следует знать несколько нюансов обрезки черешни, чтобы кроны были богаты, а ветви — невысокими.
Когда нужно делать обрезку черешни летом и как это делать — объясняем дальше.
Обрезать черешню летом можно дважды, главное знать, какого результата хочется добиться. В целом существует три вида обрезки черешни:
Подрезать черешню можно в течение всего года. Нужно это для того, чтобы черешня давала большой и вкусный урожай, была устойчива к морозам, снизить риск атак вредителей.
Обрезать черешню нужно прежде всего для того, чтобы избежать загущения ветвей и дать кронам доступ к солнцу.
Обрезать черешню летом можно после того, как соберешь урожай. Не бойся, что срежешь лишнюю ветку — на месте одной вырастет еще две или три.
Летом также нужно обрезать виноград. Читай в нашем другом материале, как и когда обрезать виноград для большого урожая.
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