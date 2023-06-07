Не бійся зрізати зайве! Коли та як правильно обрізати черешню влітку

Літній період — це солодкі ягоди та багатий врожай. Першими влітку нас вітають черешні. Але садівникам варто знати кілька нюансів обрізки черешні, аби крони були багаті, а гілки — невисокими.

Коли треба робити обрізку черешні влітку та як саме це робити — пояснюємо далі.

Обрізка черешні влітку

Обрізати черешню влітку можна двічі, головне знати, якого результату хочеться досягти. Загалом існує три види обрізки черешні:

формувальна для крон черешні: ця обрізка виконується протягом перших чотирьох — п’яти років життя дерева, проводиться ранньою весною;

омолоджувальна: така обрізка також виконується навесні;

санітарна: ця обрізка може проводитися як навесні, так і восени та навіть влітку.

Підрізати черешню можна протягом усього року. Потрібно це для того, аби черешня давала великий та смачний урожай, була стійкою до морозів, знизити ризик атак шкідників.

Читати на тему Врожаю не буде краю. Коли потрібно обрізати черешню навесні та як це правильно зробити Ділимось порадами для правильної обрізки черешні навесні.

Як правильно обрізати черешню влітку

Обрізати черешню насамперед потрібно для того, аби уникнути загущення гілок та дати кронам доступ до сонця.

Якщо дерево хворіє, варто відрізати хворі та пошкодженні гілки у місці, де вони сходяться зі здоровими.

Варто зрізати також ті гілки, які ростуть всередину крони.

Зрізати краще такі гілки, які утворюють з іншими гострий кут, або перетворюють крону на вилку.

Також зрізати варто ті гілки, які ростуть крізь інші гілки, впираються в них чи заважають розвитку здорових гілок.

Обрізати черешню влітку можна після того, як збереш урожай. Не бійся, що зріжеш зайву гілку — на місці однієї у черешні виросте ще дві або три.

Влітку також потрібно обрізати й виноград. Читай у нашому іншому матеріалі, як та коли варто обрізати виноград для великого урожаю.

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