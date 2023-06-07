Не бійся зрізати зайве! Коли та як правильно обрізати черешню влітку

Літній період — це солодкі ягоди та багатий врожай. Першими влітку нас вітають черешні. Але садівникам варто знати кілька нюансів обрізки черешні, аби крони були багаті, а гілки — невисокими.
Коли треба робити обрізку черешні влітку та як саме це робити — пояснюємо далі.
Обрізати черешню влітку можна двічі, головне знати, якого результату хочеться досягти. Загалом існує три види обрізки черешні:
Підрізати черешню можна протягом усього року. Потрібно це для того, аби черешня давала великий та смачний урожай, була стійкою до морозів, знизити ризик атак шкідників.
Обрізати черешню насамперед потрібно для того, аби уникнути загущення гілок та дати кронам доступ до сонця.
Обрізати черешню влітку можна після того, як збереш урожай. Не бійся, що зріжеш зайву гілку — на місці однієї у черешні виросте ще дві або три.
Влітку також потрібно обрізати й виноград. Читай у нашому іншому матеріалі, як та коли варто обрізати виноград для великого урожаю.
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