6 марта 2026 года состоялся второй этап обмена пленными между Украиной и РФ, сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными и президент Владимир Зеленский. В этот раз домой вернулись 302 пленных украинца.

Обмен пленных сегодня, 6 марта 2026 года: что известно

По словам Зеленского, еще 300 украинских защитников возвращаются домой. Кроме того, удалось вернуть и двух гражданских украинцев.

— Среди них ребята из Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, нашей пограничной службы. Рядовые, сержанты, офицеры. Защищали Украину на разных направлениях: Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, в Мариуполе. Большинство из них были в плену больше года, некоторые — с 2022 года.

Он поблагодарил воинов, пополняющих обменный фонд для Украины, и всю команду, которая работала ради этого результата:

— Благодарен Соединенным Штатам за посредничество. Важно, что договоренности сработали. Помним о каждой и каждом и обязательно должны вернуть всех наших людей.

В Коордштабе добавляют, что среди освобожденных защитников, кроме солдат и сержантов, есть офицеры. Самому младшему освобожденному исполнилось 26 лет, самому старшему — 60.

Всех украинцев доставят в медицинские центры для прохождения обследований, лечения и медицинской реабилитации. Им предоставят надлежащую помощь, документы и денежные выплаты.

В штабе выразили благодарность США и Объединенным Арабским Эмиратам за важное посредничество и содействие.

Обмен пленными между Украиной и РФ: фото

Еще 302 украинца дома: состоялся второй этап обмена пленными / 16 Фотографий

