Обмен военнопленными 24 апреля 2026 года: домой вернулись 193 украинца

Сегодня, 24 апреля 2026, Украина провела очередной масштабный обмен военнопленными, в результате которого на родную землю вернулись 193 наших соотечественников.

Об этом в своем Telegram сообщил Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, среди военных есть и те, на которые РФ завела уголовные дела, а также ранены.

Обмен пленными 24 апреля 2026 года: домой вернулось 193 человек

Среди освобожденных — представители Вооруженных Сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Государственной специальной службы транспорта. Многие из них находились во вражеском плену длительное время, испытывая значительное физическое и психологическое давление. Сразу после пересечения границы освобожденных защитников ждали медицинские бригады и психологи.

Каждый из возвращенных героев пройдет полный курс медицинского обследования, лечения и последующей реабилитации. Государство обеспечивает освобожденных воинов всем необходимым: от средств связи для первого звонка родным до полного пакета социальной и правовой поддержки.

Ранее Украина провела один из самых значительных этапов освобождения своих граждан — в канун Пасхи из российской неволи удалось вернуть 182 человека. Этот 72-й по счету обмен стал результатом сложной работы Координационного штаба и дипломатических усилий на самом высоком уровне.

Домой вернулись 175 военнослужащих и 7 гражданских, большинство из которых находились в застенках окупантов еще с 2022 года. Особую победу дипломаты и разведчики усматривают в освобождении 25 офицеров, которых российская сторона ранее категорически отказывалась вносить в списки на обмен.

География подвига освобожденных защитников охватывает самые трудные страницы этой войны. Более половины возвращенных героев — это защитники Мариуполя, державшие город в сверхчеловеческих условиях. Также среди спасенных есть нацгвардейцы, порабощенные во время оккупации Чернобыльской АЭС в первые дни полномасштабного вторжения.

Украина поблагодарила США и ОАЭ за посредничество, которое помогло организовать этот сложный гуманитарный процесс. Все уволенные уже находятся на попечении врачей и психологов, где проходят первичную реабилитацию и подготовку к возвращению в социум.

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что уже через неделю может состояться очередной этап. По его словам, Россия не успела подготовить все необходимые документы и логистику для предварительного обмена, что привело к разделению процесса на несколько частей.

Я надеюсь, что в конце недели будет еще один этап. Там были чисто бюрократические процедуры

– отметил Буданов в комментарии Новости.LIVE.

Это означает, что уже через несколько дней украинское общество может услышать новые имена уволенных защитников.

Ранее мы сообщали, что в Украину вернулось еще 157 пленных – читай в материале подробности этого обмена.

