Хвалить Россию и бесчестить Украину: боец ​​ВСУ раскрыл циничную схему выезда из плена в Будапешт

Освобожденный из российской неволи военнослужащий ВСУ Алексей Черпита в рамках проекта #BreakTheFake рассказал о циничной схеме Кремля: находящихся в плену закарпатцев соглашаются отдать венгерской стороне только при записи пропагандистских видеороликов.

Освобожденный боец ​​ВСУ рассказал об условиях передачи пленных Венгрии

Алексей Черпита, который сам родом с Закарпатья, рассказал о своем опыте пребывания в тюрьме в оккупированной Горловке в 2023 году. Тогда ему предложили попасть в список на обмен, но не в Украину, а в Венгрию. Однако билет на свободу имел свою цену.

— Условием участия в обмене было то, что я должен записать видео, в котором негативно высказываться об украинских властях и в то же время положительно – о России, условиях содержания и тюремном режиме, – поделился военный.

Только в 2025 году Алексея удалось вызволить в рамках официального обмена между Украиной и РФ. Его свидетельства объясняют природу видеозаписей, периодически появляющихся в сети и на иностранных телеканалах, где украинские защитники благодарят врага.

По словам Черпиты, такие ролики являются продуктом физического и психологического давления, а их распространение в иностранных медиа фактически является ретрансляцией российских нарративов.

Читать по теме РФ передала Венгрии двух украинских пленных: Киев предостерег страну от подобных провокаций Россия снова без согласования отдала двух украинских воинов в Будапешт.

Эти разоблачения появились на фоне очередного скандала: недавно Россия выдала Венгрии еще двух военнослужащих ВСУ. Сразу после их прибытия в Будапешт местный телеканал обнародовал видео, на котором военные благодарят российских похитителей за то, что те сохранили им жизнь.

Центр стратегических коммуникаций и МИД Украины отмечают, что подобные акты являются грубой манипуляцией — Россия использует статус пленных для создания картинки гуманности перед западным миром.

Украина продолжает требовать от Венгрии прекратить участие в российских пропагандистских спектаклях и действовать исключительно в рамках международного права, обеспечивая прямой контакт пленников с украинскими дипломатами.

Ранее мы писали, что Венгрия взяла в заложники украинских инкассаторов – читай в материале реакцию МИД.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!