Звільнений із російської неволі військовослужбовець ЗСУ Олексій Чорпіта в межах проєкту #BreakTheFake розповів про цинічну схему Кремля: закарпатців, які перебувають у полоні, погоджуються віддати угорській стороні лише за умови запису пропагандистських відеороликів.

Звільнений боєць ЗСУ розповів про умови передачі полонених Угорщині

Олексій Чорпіта, який сам родом із Закарпаття, розповів про свій досвід перебування у в’язниці в окупованій Горлівці у 2023 році. Тоді йому запропонували потрапити до списку на обмін, але не в Україну, а до Угорщини. Проте квиток на волю мав свою ціну.

— Умовою участі в обміні було те, що я мав записати відео, у якому негативно висловлюватися про українську владу і водночас позитивно – про Росію, умови утримання та тюремний режим, — поділився військовий.

Лише у 2025 році Олексія вдалося визволити в межах офіційного обміну між Україною та РФ. Його свідчення пояснюють природу відеозаписів, які періодично з’являються в мережі та на іноземних телеканалах, де українські захисники дякують ворогу.

За словами Чорпіти, такі ролики є продуктом фізичного та психологічного тиску, а їхнє поширення в іноземних медіа фактично є ретрансляцією російських наративів.

Читати на тему РФ передала Угорщині двох українських полонених: Київ застеріг країну від подібних провокацій Росія знову без узгодження віддала двох українських воїнів Будапешту.

Ці викриття з’явилися на тлі чергового скандалу: нещодавно Росія видала Угорщині ще двох військовослужбовців ЗСУ. Одразу після їхнього прибуття до Будапешта місцевий телеканал оприлюднив відео, на якому військові висловлюють вдячність російським викрадачам за те, що ті зберегли їм життя.

Центр стратегічних комунікацій та МЗС України наголошують, що подібні акти є грубою маніпуляцією — Росія використовує статус полонених для створення картинки гуманності перед західним світом.

Україна продовжує вимагати від Угорщини припинити участь у російських пропагандистських виставах та діяти виключно в межах міжнародного права, забезпечуючи прямий контакт полонених з українськими дипломатами.

