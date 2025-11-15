Есть ли у Киева план Б? Как горожане и власти готовятся к возможным блэкаутам

Как столица готовится к блэкауту и ​​есть ли у киевской власти условный план Б на случай полного отсутствия электроэнергии в городе? Об этом рассказали руководители столицы, эксперты, а также киевляне, которые готовят собственные многоквартирные дома к блэкауту.

Графики в Киеве: готова ли столица к многочасовым отключениям света

В городе более 11 тысяч многоквартирных домов, большинство из которых построены еще в советское время. Тогда об энергоэффективности, хранении тепла и электричества никто не думал. Полномасштабная война побудила киевлян подумать, как выживать во время блэкаутов.

Сделать свои дома относительно автономными и временно обходиться без электричества смогли уже несколько сотен домов. И это прежде всего те, где созданы ОСМД.

— С этого помещения собственно и начиналась наша история энергонезависимости. Мы купили первый инвертор и два аккумулятора, — рассказывает киевлянин Игорь. Он показывает техническое помещение ОСМД, которое он возглавил. Здесь сейчас есть почти все, чтобы спокойно переживать длительные отключения света. Дом может продержаться до восьми часов без света.

Рецепт энергонезависимости прост: достаточное количество солнечных панелей на крыше, инверторы и аккумуляторы на разное оборудование. Это удалось воплотить благодаря созданному ранее ОСМД и участию в городских и государственных программах, частично компенсирующих стоимость оборудования.

Мы собирали по 144 гривен за квадратный метр. У нас большие квартиры от 100 до 150 квадратов, то есть от 14 до 20 тысяч грн с квартиры. Но люди могут ездить на лифтах, в квартирах есть тепло, горячая и холодная вода, свет в коридорах.

Меньшую, но относительную автономность смогли обеспечить жители одной из панельных девятиэтажек советских времен. Дому почти полвека, но в прошлом году здесь создали ОСМД и подали заявку на городскую программу. Результат — тепло и вода в домах во время временных отключений.

К сожалению, на фоне всех столичных многоэтажек это единичные положительные примеры доступной подготовки к блэкаутам. И это понятно, ведь в случае полного блэкаута, отсутствия газа и больших морозов жить в таких крупных городах, как Киев, других областных или райцентрах, люди не смогут.

— Если через 48 часов не слить воду, дом замерзает. Полностью замерзает и вся система. Затем ее можно будет восстановить через несколько лет, потому что нужно будет заново менять полностью всю систему, — утверждает председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

В худшей ситуации условный план Б не поможет.

— Подготовить огромный город к крайне сложной зиме и блэкауту за короткий промежуток невозможно. А нужно понять, что все эти процессы должны были происходить в Украине и в Киеве конкретно, начиная с 2014 года.

Столичные власти уверяют: в Киеве с начала вторжения разработана и действует собственная программа устойчивости на случай полного или частичного блэкаута.

Мы фактически такие режимы уже привлекали. Мы находились в состоянии частичного или территориального блэкаута. И это уже не просто теоретические вещи, они отработаны на практике, — говорит заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Главная надежда на когенерационные установки, одновременно производящие тепло и электроэнергию. Зимой в столице планируют запустить шесть таких своеобразных мини-ТЭЦ. Еще одну запустят позже, говорят в КГГА.

— Это оборудование, обеспечивающее фактическое резервное питание критической инфраструктуры города. Они строятся на защите второго уровня и будут играть значительную роль в вопросах жизнестойкости города.

Также в Киеве есть полсотни мобильных котельных, а стационарных, оснащенных генераторами, всего 260. Конечно, полностью обеспечить многомиллионный город альтернативным электричеством и теплом невозможно. Поэтому прежде всего внимание к критической инфраструктуре, больницам, соцзаведениям и обустройству более тысячи пунктов несокрушимости.

Недавно все ТЭЦ Центрэнерго прекратили свою работу в результате ударов. Когда удастся возобновить их работу, мы рассказывали раньше.

Главное фото: Depositphotos

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!