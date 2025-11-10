Все ТЭС Центрэнерго прекратили работу: когда удастся отказаться от графиков

8 ноября РФ нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, из-за чего остановились две ТЭС Центрэнерго, а регионам Украины приходилось ввести сначала аварийные отключения, а затем график почасовых отключений света.

Можно ли отказаться от ГПО — объяснение министра

Министр энергетики Светлана Гринчук заявила в эфире телемарафона, что графики отключений света вынужденная мера, чтобы провести ремонтные работы, запустить систему и стабилизировать ее. Также она отметила, что ремонты сложно проводить в полной мере из-за постоянных воздушных тревог и угрозы повторных ударов.

Гринчук отметила, что им достаточно запасного оборудования для замены поврежденного, однако в его установке требуется время и осторожность — все службы работают максимально быстро и слаженно.

Такое количество прямых ударов по энергетическим объектам с начала вторжения трудно упомянуть

, — добавила министр.

Заместитель министра энергетики Роман Андарак также отметил, что пока сложно делать точные прогнозы по ремонту поврежденных ТЭС, ведь атака произошла недавно и эксперты лишь оценивают уровень повреждений.

В то же время он отметил, что в случае необходимости использования специализированного оборудования, ремонтные работы могут затянуться — однако, несмотря на это, работники Центрэнерго всегда демонстрировали умение оперативного восстановления объектов.

