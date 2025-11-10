Всі ТЕС Центренерго припинили роботу: коли вдасться відмовитися від графіків

8 листопада РФ завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі України, через що зупинилися дві ТЕС Центренерго, а регіонам України доводилось запровадити спочатку аварійні відключення, а потім — графік погодинних відключень світла.

Читай у матеріалі, чи можливо відмовитись від графіків погодинних відключень зараз та скільки триматимуть відновлювальні роботи — у матеріалі.

Чи можна відмовитись від ГПВ — пояснення міністра

Міністр енергетики Світлана Гринчук заявила в ефірі телемарафону, що графіки відключень світла — вимушена міра, щоб провести ремонтні роботи, запустити систему та стабілізувати її. Також вона зазначила, що ремонти складно проводити повною мірою через постійні повітряні тривоги та загрозу повторних ударів.

Гринчук зазначила, що їм достатньо запасного обладнання для заміни пошкодженого, однак його встановлення потребує часу та обережності — всі служби працюють максимально швидко та злагоджено.

Таку кількість прямих ударів по енергетичних об’єктах з початку вторгнення важко згадати

, — додала міністр.

Заступник міністра енергетики Роман Андарак також зазначив, що поки складно робити точні прогнози з приводу ремонту пошкоджених ТЕС, адже атака сталась нещодавно й експерти лише оцінюють рівень пошкоджень.

Водночас він зазначив, що у випадку необхідності використання спеціалізованого устаткування, ремонтні роботи можуть затягнутися — однак не зважаючи на це, працівники Центренерго завжди демонстрували вміння оперативного відновлення об’єктів.

