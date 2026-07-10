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У Києві господар залишив собаку на розпеченому балконі: тварина не вижила

Юлія Хоменко, редакторка сайту 10 Липня 2026, 15:00 2 хв.
Французький бульдог помер у муках на балконі: поліція повідомила подробиці

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