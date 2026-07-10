У Києві господар залишив собаку на розпеченому балконі: тварина не вижила

Трагедія в одному зі спальних районів столиці сколихнула соцмережі: маленького французького бульдога на ім’я Рафік знайшли мертвим на балконі власної квартири. Власник пса просто зачинив його під прямими сонячними променями у розпал спеки та пішов з дому.

Жорстокий інцидент стався в одному з житлових комплексів мікрорайону Теремки. Про загибель тварини правоохоронцям повідомила небайдужа сусідка, яка стала свідком жахливої байдужості господаря. Про це пише Національна поліція України.

Без води та шансу на порятунок

Як з’ясували слідчі Голосіївського управління поліції, 37-річний киянин залишив свого улюбленця на заскленому балконі у спекотний день.

Тварина годинами перебувала у замкненому просторі під розпеченим сонцем. У Рафіка не було ні доступу до питної води, ні можливості сховатися в тіні. Організм собаки просто не витримав теплового удару, і бульдог помер у муках.

Це був не перший випадок знущань

Під час опитування мешканців будинку відкрилися ще більш шокуючі деталі. Сусіди розповіли поліцейським, що господар і раніше проявляв агресію до собаки.

Рафіка неодноразово били, прив’язували до дерев на вулиці на тривалий час і залишали без належного догляду. Смерть на балконі стала трагічним фіналом тривалого знущання.

Слідчі вже зібрали достатньо доказів, аби офіційно оголосити чоловіку про підозру. Справу кваліфікували за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з твариною, що призвело до її загибелі.

Наразі матеріали справи готуються до суду. Якщо провину киянина буде доведено, йому загрожує не просто штраф, а цілком реальний термін — до трьох років позбавлення волі.

Поліція Києва вкотре закликає власників домашніх тварин бути відповідальними та не залишати улюбленців у зачинених авто чи на балконах, особливо в літній період, коли температура повітря стає смертельно небезпечною.

Фото: поліція.

Вони не лише зворушують, а й вражають, змушуючи замислитись: як ці тварини, звиклі до теплих диванів і повних мисок, справляються серед дикої природи, дощу, хижаків та голоду. Більше про дивовижну витривалість і силу інстинктів собак — читай за посиланням.

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