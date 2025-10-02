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На Хмельниччині хотіли спустити мисливських собак на борсука: вибухнув скандал

Юлія Хоменко, редакторка сайту 02 Жовтня 2025, 13:00 2 хв.
Фото до: На Хмельниччині хотіли спустити собак на борсука
Фото Pexels

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