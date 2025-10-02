На Хмельниччині хотіли спустити мисливських собак на борсука: вибухнув скандал

У Хмельницькій області мисливська спільнота оголосила про проведення так званих випробувань на борсука. Йдеться про змагання, під час яких мисливських собак випробовують на живій тварині, яку поміщають у вольєр.

Інформацію про захід оприлюднили у Facebook-спільноті Трофеї Поділля, Хмельниччина. Втім, після хвилі критики в соцмережах публікацію спершу закрили для коментування, а згодом видалили повністю.

Зоозахисна організація UAnimals відреагувала різкою заявою. Там наголосили, що подібні практики є негуманними та завдають дикій тварині значних страждань.

За словами активістів, борсука могли виростити або спеціально спіймати для таких тестувань. Навіть попри запобіжні заходи, тварина зазнає травм, сильного стресу і ризикує загинути.

Вольєр не захистить борсука від страху полювання. Це муки й приниження, які ніяк не можна виправдати, — йдеться у заяві UAnimals.

У спільноті також зауважили, що такі дії шкодять не лише диким тваринам, а й самим собакам. Адже подібні практики провокують у них агресію і закріплюють жорстокі поведінкові моделі.

Собаки — це друзі людини, а не інструмент для розваг чи вбивств, — підкреслили захисники тварин.

Юристки UAnimals уже звернулися до екологічної інспекції та Держлісу з проханням перевірити законність проведення випробувань. Організація пообіцяла інформувати суспільство про результати.

Ми не маємо права мовчати. Закликаємо громадян поширювати цю інформацію і вимагати від мисливських об’єднань припинити знущання над тваринами, — наголосили активісти.

Такі історії жорстокого ставлення до тварин контрастують із зовсім іншими прикладами — новинами про собак, які виживають місяцями, а іноді й роками після зникнення господаря.

Вони не лише зворушують, а й вражають, змушуючи замислитись: як ці тварини, звиклі до теплих диванів і повних мисок, справляються серед дикої природи, дощу, хижаків та голоду. Більше про дивовижну витривалість і силу інстинктів собак — читай за посиланням.

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