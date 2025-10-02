В Хмельницкой области хотели спустить охотничьих собак на барсука: разразился скандал

В Хмельницкой области охотничье сообщество объявило о проведении так называемых испытаний на барсука. Речь идет о соревнованиях, во время которых охотничьих собак испытывают на живом животном, помещенном в вольер.

Информацию о мероприятии опубликовали в Facebook-сообществе Трофеи Подолья, Хмельницкая область. Однако после волны критики в соцсетях публикацию сначала закрыли для комментирования, а затем удалили полностью.

Зоозащитная организация UAnimals отреагировала резким заявлением. Там подчеркнули, что подобные практики являются негуманными и причиняют дикому животному значительные страдания.

По словам активистов, барсука могли вырастить или специально поймать для таких тестирований. Даже несмотря на меры предосторожности, животное получает травмы, сильный стресс и рискует погибнуть.

Вольер не защитит барсука от страха охоты. Это муки и унижения, которые никак нельзя оправдать, — говорится в заявлении UAnimals.

В сообществе также отметили, что такие действия вредят не только диким животным, но и самим собакам. Ведь подобные практики провоцируют у них агрессию и закрепляют жестокие поведенческие модели.

Собаки — это друзья человека, а не инструмент для развлечений или убийств, — подчеркнули защитники животных.

Юристки UAnimals уже обратились в экологическую инспекцию и Гослес с просьбой проверить законность проведения испытаний. Организация пообещала информировать общество о результатах.

Мы не имеем права молчать. Призываем граждан распространять эту информацию и требовать от охотничьих объединений прекратить издевательства над животными, — подчеркнули активисты.

