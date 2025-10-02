Для тебя Новости

В Хмельницкой области хотели спустить охотничьих собак на барсука: разразился скандал

Юлия Хоменко, редактор сайта 02 октября 2025, 13:00 2 мин.
В Хмельницкой области хотели спустить охотничьих собак на барсука: разразился скандал
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь