Их бросили в мешках и на цепях: как женщина спасает собак под Харьковом

В Харьковской области, всего в нескольких десятках километров от линии фронта, продолжается своя невидимая война — за жизнь брошенных животных. Здесь живёт и работает волонтер Олена, которая взяла на себя миссию спасать собак.

Вместо современного приюта — старые дома, сарай и самодельные вольеры. Но, несмотря на скромные условия, здесь живут более 118 спасенных собак из Покровска, Бахмута и прифронтовых сел.

Вікна-новини пообщались с Еленой Воронцовой, которая рассказала, как ей удалось спасти десятки животных из-под обстрелов и почему это дело стало смыслом её жизни.

Олена ездила в Покровск и спасала собак

Одну из самых опасных поездок Елена вспоминает с особым трепетом. Тогда она выезжала из Покровска, забрав девятерых собак. Все они были в машине — напуганные, прижавшиеся друг к другу, ощущая каждый взрыв и каждую минуту дороги.

Вдруг неподалеку раздался мощный взрыв. Земля содрогнулась, а стёкла задрожали. Собаки, охваченные паникой, начали метаться, и несколько из них выпрыгнули из автомобиля прямо на трассу.

Женщина резко затормозила и, не думая об опасности, кинулась за ними.

На дороге стоял гул — где-то еще гремели разрывы, а рядом проносились машины. Собаки бежали в разные стороны, и каждая секунда казалась вечностью.

Я кричала, бежала, боялась, что сейчас их собьют или начнется новый обстрел.

Именно тогда остановилась военная машина. Военные выбежали на помощь и вместе с ней бросались ловить животных, вытаскивая их из-под колес, с обочины, из кустов. В итоге удалось собрать всех девятерых.

— Я села за руль, руки тряслись. Я плакала всю дорогу, но не отпустила ни одного. Для меня они уже были родными, — говорит она.

Когда началась массовая эвакуация, сотни людей уезжали, не имея возможности или желания забрать животных. Одних передавали волонтерам, других оставляли во дворах или на цепях.

Часто собак находили в мешках или привязанными у дорог. Зимой семерых щенят подбросили во двор к Олене: четверо замерзли, троих она выкормила из бутылочки.

Был и случай, когда хозяин избил собаку и повесил на дереве. Мы добились суда, но обидчик получил лишь три года условно, — рассказывает Елена.

Собаки живут в двух домах

Сегодня животные живут в очень скромных условиях. Две комнаты в одном доме, еще две в другом, небольшой сарай и вольеры из поддонов. Все сделано своими руками и за счет самой волонтерки.

Крыша в помещении протекает, корма всегда не хватает. Каждую неделю приходится покупать мешки круп, немного мяса и консервы.

— Я не могу справиться одна, поэтому мне помогают двое работников. Но даже зарплату им платить тяжело. Мы выживаем благодаря военным и людям, которые присылают корм, крупу, старые одеяла и моющие средства, — рассказывает Олена.

Поддержка неравнодушных

Помощь приходит из разных мест. Военные привозят корм, соседи передают одеяла и теплые вещи.

Иногда приезжают люди из других областей, чтобы передать продукты или забрать собаку. Для волонтерки каждая подстилка или банка каши имеет огромное значение.

Мне не нужны дорогие вещи. Любая помощь спасает жизнь, — говорит женщина.

Новая жизнь для спасенных

Несмотря на тяжелые условия, некоторые собаки уже нашли новых хозяев. Одних забрали в Киев, Львов или Днепр. Двух отправили в Германию, ещё одного — в США. Пёс по кличке Волк теперь живёт на ранчо у американки.

Она до сих пор поддерживает связь с волонтёркой и присылает подарки в знак благодарности за спасенную жизнь.

Олена говорит, что это дело для нее не про деньги и не про славу. Это зов души, ее способ оставаться человеком во время войны.

Для нее каждая собака — это живое существо, которое боится каждого звука после взрывов, но в то же время тянется к теплу и защите.

Когда смотришь им в глаза, понимаешь: от тебя зависит их судьба. Они стали моей большой семьей, — признается женщина.

Истории дружбы

Такие истории — не единичны. Они показывают, как в водовороте войны рождается новая связь между людьми и животными. Иногда случайное спасение становится началом большой дружбы.

Главное фото: Елена Воронцова.

Именно так произошло с Тоффи — трехлетней собакой, которую военные нашли после деоккупации Киевской области. Маленький щенок был запутан проводом возле забора и имел рану на лапке.

