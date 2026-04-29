Подсанкционный танкер MARQUISE поражен морскими дронами ВМС Украины вблизи Туапсе

Утром 29 апреля 2026 г. Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины провели успешную операцию в открытом море, нацеленную на перекрытие логистических путей российских оккупантов.

По официальному сообщению Генерального штаба ВСУ, с помощью двух морских беспилотных экспериментальных катеров (МБЭК)-камикадзе было поражено крупное судно-нарушитель — танкер MARQUISE, курсировавший под флагом Камеруна.

Танкер MARQUISE, задействованный в незаконном экспорте, выведен из строя Вооруженными силами

Инцидент произошел в Черном море, примерно в 210 километрах к юго-востоку от города Туапсе (Краснодарский край РФ).

На момент атаки судно находилось в дрейфе с выключенной автоматической идентификационной системой (AIS), что свидетельствует о попытке скрыть незаконную деятельность — предположительно, танкер ожидал перегрузки нефтепродуктов в море с другого судна.

Танкер MARQUISE грузоемкостью более 37 тысяч тонн является частью так называемого теневого флота, используемого Россией для обхода международных ограничений.

Судно находится под жесткими санкциями Украины, Великобритании, Евросоюза, Швейцарии, Новой Зеландии и Канады из-за своей роли в незаконной транспортировке нефти.

Удар пришелся на наиболее уязвимую часть судна — корма. Дроны попали в район винто-рулевой группы и машинного отделения, что обычно приводит к полной потере хода и управляемости судна, делая его дальнейшую эксплуатацию без сложного ремонта невозможной.

Степень полученных повреждений уточняется, однако выведение из строя судна такого класса является значительным ударом по военно-экономическим возможностям агрессора.

