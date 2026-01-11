Банк крови для хвостиков: как в Виннице животные становятся донорами для других пушистиков

В Виннице заработал банк крови и реабилитационный центр для животных — инициатором стала Татьяна Ряба, дочь ветерана Олега Беленького. Читай в материале, на что направлен этот банк и как он заработал и продолжает работать дальше.

Банк крови в Виннице: как развивается центр помощи животным

Центр будет помогать животным в критическом состоянии, оказывая скорую медицинскую помощь.

Мы открыли этот банк крови благодаря гранту. Отчасти мы и многое вложили свои средства. Например, наши центрифуги, они достаточно дороги,

— рассказала Татьяна.

Семья активно помогает животным: до войны они основали ветеринарный центр, а по возвращении отца и брата с фронта его расширили. Грант от городского совета на 100 тысяч гривен позволил закупить оборудование для реабилитации: тренажеры, коврики, мячи, круги.

Мы подали заявку на грант и выиграли. И получили пособие 100 тысяч. Мы закупили тренажеры, разные коврики, вспомогательные мячи, круги. Все для того, чтобы была возможность поддерживать животных,

— отметил сам Олег.

Пример пациента — собачка Лаки, подобранная на улице после травмы. Сейчас он проходит реабилитацию: электростимуляцию, лазерную терапию, гидротерапию и упражнения. Банк крови, профинансированный грантом на полмиллиона гривен, позволяет быстро переливать кровь.

Кот Персик уже один из доноров — когда его готовят к процедуре, даже не пугается. Любое взрослое животное, вакцинированное и обработанное от паразитов, может стать донором, но пока им не хватает доноров, несмотря на то, что у них есть программа донорства. Доноры получают вкусности и ваучеры на корм, а центр в свою очередь делится кровью с другими клиниками, спасая десятки животных.

