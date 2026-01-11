Банк крові для хвостиків: як у Вінниці тваринки стають донорами для інших пухнастиків

У Вінниці запрацював банк крові та реабілітаційний центр для тварин — ініціаторкою стала Тетяна Ряба, дочка ветерана Олега Біленького. Читай в матеріалі, на що спрямований цей банк та як він запрацював та продовжує функціонувати далі.

Банк крові у Вінниці: як розвивається центр допомоги тваринам

Центр допомагатиме тваринам у критичному стані, надаючи швидку медичну допомогу.

Ми відкрили цей банк крові завдяки гранту. Частково ми і багато вклали своїх коштів. Наприклад, наші центрифуги, вони доволі дорогі,

— розповіла Тетяна.

Родина активно допомагає тваринам: до війни вони заснували ветеринарний центр, а після повернення батька та брата з фронту розширили його. Грант від міської ради на 100 тисяч гривень дозволив закупити обладнання для реабілітації: тренажери, килимки, м’ячі, круги.

Ми подали заявку на грант і виграли. І отримали допомогу 100 тисяч. Ми закупили тренажери, різні коврики, допоміжні м’ячі, круги. Все для того, щоб була можливість підтримувати тварин,

— зазначив сам Олег.

Приклад пацієнта — песик Лакі, підібраний на вулиці після травми. Зараз він проходить реабілітацію: електростимуляцію, лазерну терапію, гідротерапію та вправи. Банк крові, що був профінансований грантом на півмільйона гривень, дозволяє швидко переливати кров.

Кіт Персик вже є одним з донорів — коли його готують до процедури, навіть не лякається. Будь-яка доросла тварина, вакцинована та оброблена від паразитів, може стати донором, але наразі їм не вистачає донорів, попри те, що в них є програма донорства. Донори отримують смаколики та ваучери на корм, а центр в свою чергу ділиться кров’ю з іншими клініками, рятуючи десятки тварин.

Раніше ми писали, чи зможуть кияни їздити в метро з тваринами — читай у матеріалі, що про це думають місцеві та власники тваринок.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!