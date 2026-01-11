Відео Україна

Банк крові для хвостиків: як у Вінниці тваринки стають донорами для інших пухнастиків

Людмила Цимбалюк 11 Січня 2026, 16:00 2 хв.

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь