Видео Украина

День памяти жертв Голодомора: что нужно знать о страшной трагедии украинской нации

Елена Яковлева, выпускающий редактор сайта 22 ноября 2025, 08:05 3 мин.
День памяти жертв Голодомора
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь