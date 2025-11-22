День памяти жертв Голодомора: что нужно знать о страшной трагедии украинской нации

В четвертую субботу ноября украинцы по всему миру чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов и массовых голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов.
В 2006 году Украина официально признала Голодомор геноцидом своего народа. Ведь в результате искусственных голодов погибли миллионы невинных людей.
Читай, какие страны официально признали Голодомор геноцидом и когда отмечают День памяти.
День памяти жертв Голодомора 2025
К сожалению, история повторяется. В 2025 году День памяти жертв Голодомора имеет особое значение.
Спустя десятилетия Россия снова повторяет страшные преступления против украинцев, разрушая гражданскую инфраструктуру, школы, больницы, жилые дома, убивая и пытая мирных жителей.
Российский режим искусственно ограничивает доступ миллионов людей к украинскому зерну и обостряет продовольственную ситуацию в мире.
Украинцы прошли через очень страшные вещи. И при всем сохранили свое свободолюбие и способность не подчиняться.
Современная трагедия украинского народа наглядно демонстрирует, что никогда нельзя прощать и забывать преступления против человечества. Геноцид должен быть осужден всем миром, а невинные жертвы — увековечены.
В 2025 году День памяти жертв Голодомора отмечают 22 ноября (по традиции в четвертую субботу ноября).
Даже во время полномасштабной войны можно приобщиться к общенациональной минуте молчания и акции Зажги свечу — украинцы зажигают огонек на подоконнике в память о жертвах сталинского террора.
Объединяясь таким образом в почитании тех, кто стал жертвой геноцида голодом, мы напоминаем себе и всему миру, что тьма не может победить, что рано или поздно зло осуждают, а жертв — помнят и уважают.
Об этом напоминают в Украинском институте национальной памяти.
Историческая справка
Целью России всегда было и есть уничтожение украинской идентичности и национальной идеи. Сталин в ХХ веке применил как способ усмирения украинцев массовые искусственные голоды.
Самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов. Тогда, по официальным данным, террор тоталитарного режима унес около четырех миллионов жизней украинцев.
Однако точно и поименно установить личности погибших невозможно из-за замалчивания этого преступления в СССР и уничтожения значительной части архивных документов.
Согласно результатам опроса, проведенного 20-21 ноября 2022 Социологической группой Рейтинг, 93% украинцев расценивают Голодомор 1932-1933 годов как геноцид украинского народа. Только 3% — отрицают это, затруднились с ответом — 4%.
Социологи отмечают, что за последние десять лет количество украинцев, считающих трагедию 1932-33 годов геноцидом, выросло в полтора раза.
При этом независимо от возраста и региона Украины абсолютное большинство признают сталинский террор геноцидом.
Какие страны признали Голодомор геноцидом
Несколько десятков стран официально признали Голодомор геноцидом украинского народа. Среди них, в частности:
- Австралия
- Ватикан
- Грузия
- Эквадор
- Эстония
- Канада
- Колумбия
- Латвия
- Литва
- Мексика
- Парагвай
- Перу
- Польша
- Португалия
- США
- Венгрия
- Чехия
- Бразилия
- Молдова
- Ирландия
- Румыния.
