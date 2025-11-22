День памяти жертв Голодомора: что нужно знать о страшной трагедии украинской нации

В четвертую субботу ноября украинцы по всему миру чтят память жертв Голодомора 1932-1933 годов и массовых голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов.

В 2006 году Украина официально признала Голодомор геноцидом своего народа. Ведь в результате искусственных голодов погибли миллионы невинных людей.

Читай, какие страны официально признали Голодомор геноцидом и когда отмечают День памяти.

День памяти жертв Голодомора 2025

К сожалению, история повторяется. В 2025 году День памяти жертв Голодомора имеет особое значение.

Спустя десятилетия Россия снова повторяет страшные преступления против украинцев, разрушая гражданскую инфраструктуру, школы, больницы, жилые дома, убивая и пытая мирных жителей.

Российский режим искусственно ограничивает доступ миллионов людей к украинскому зерну и обостряет продовольственную ситуацию в мире.

Украинцы прошли через очень страшные вещи. И при всем сохранили свое свободолюбие и способность не подчиняться.

Современная трагедия украинского народа наглядно демонстрирует, что никогда нельзя прощать и забывать преступления против человечества. Геноцид должен быть осужден всем миром, а невинные жертвы — увековечены.

В 2025 году День памяти жертв Голодомора отмечают 22 ноября (по традиции в четвертую субботу ноября).

Даже во время полномасштабной войны можно приобщиться к общенациональной минуте молчания и акции Зажги свечу — украинцы зажигают огонек на подоконнике в память о жертвах сталинского террора.

Объединяясь таким образом в почитании тех, кто стал жертвой геноцида голодом, мы напоминаем себе и всему миру, что тьма не может победить, что рано или поздно зло осуждают, а жертв — помнят и уважают.

Об этом напоминают в Украинском институте национальной памяти.

Историческая справка

Целью России всегда было и есть уничтожение украинской идентичности и национальной идеи. Сталин в ХХ веке применил как способ усмирения украинцев массовые искусственные голоды.

Самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов. Тогда, по официальным данным, террор тоталитарного режима унес около четырех миллионов жизней украинцев.

Однако точно и поименно установить личности погибших невозможно из-за замалчивания этого преступления в СССР и уничтожения значительной части архивных документов.

Согласно результатам опроса, проведенного 20-21 ноября 2022 Социологической группой Рейтинг, 93% украинцев расценивают Голодомор 1932-1933 годов как геноцид украинского народа. Только 3% — отрицают это, затруднились с ответом — 4%.

Социологи отмечают, что за последние десять лет количество украинцев, считающих трагедию 1932-33 годов геноцидом, выросло в полтора раза.

При этом независимо от возраста и региона Украины абсолютное большинство признают сталинский террор геноцидом.

Какие страны признали Голодомор геноцидом

Несколько десятков стран официально признали Голодомор геноцидом украинского народа. Среди них, в частности:

Австралия Ватикан Грузия Эквадор Эстония Канада Колумбия Латвия Литва Мексика Парагвай Перу Польша Португалия США Венгрия Чехия Бразилия Молдова Ирландия Румыния.

Важно правильно объяснить детям значение этой трагедии. Читай, как рассказать ребенку о Голодоморе.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!