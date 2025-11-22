День пам’яті жертв Голодомору: що треба знати про страшну трагедію української нації

У четверту суботу листопада українці по всьому світу вшановують пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років і масових голодів 1921-1923 та 1946-1947 років.

У 2006 році Україна офіційно визнала Голодомор геноцидом свого народу. Адже внаслідок штучних голодів загинули мільйони невинних людей.

День пам’яті жертв Голодомору 2025

На жаль, історія повторюється. У 2025 році День пам’яті жертв Голодомору має особливе значення.

Через десятиліття Росія знову повторює страшні злочини проти українців, руйнуючи цивільну інфраструктуру, школи, лікарні, житлові будинки, вбиваючи та катуючи мирних жителів.

Російський режим штучно обмежує доступ мільйонів людей до українського збіжжя та загострює продовольчу ситуацію у світі.

Українці пройшли через дуже страшні речі. І попри все зберегли свою волелюбність та здатність не підкорюватися.

Сучасна трагедія українського народу наочно демонструє, що ніколи не можна пробачати та забувати злочини проти людства. Геноцид має бути засуджений усім світом, а невинні жертви — вшановані.

У 2025 році День пам’яті жертв Голодомору відзначають 22 листопада (за традицією, у четверту суботу листопада).

Навіть під час повномасштабної війни можна долучитись до загальнонаціональної хвилини мовчання та акції Запали свічку — українці запалюють вогник на підвіконні на згадку про жертв сталінського терору.

Єднаючись у такий спосіб у вшануванні тих, хто став жертвою геноциду голодом, ми нагадуємо собі й усьому світу, що темрява не може перемогти, що рано чи пізно зло засуджують, а жертв — пам’ятають і шанують.

Про це нагадують в Українському інституті національної пам’яті.

Історична довідка

Метою Росії завжди було і є знищення української ідентичності та національної ідеї. Сталін у ХХ столітті застосував як спосіб упокорення українців масові штучні голоди.

Наймасштабнішим був Голодомор 1932-1933 років. Тоді, за офіційними даними, терор тоталітарного режиму забрав близько чотирьох мільйонів життів українців.

Однак точно та поіменно встановити особистості загиблих неможливо через замовчування цього злочину у СРСР та знищення значної частини архівних документів.

Згідно з результатами опитування, проведеного 20-21 листопада 2022 року Соціологічною групою Рейтинг, 93% українців розцінюють Голодомор 1932-1933 років як геноцид українського народу. Лише 3% — заперечують це, вагались з відповіддю — 4%.

Соціологи зазначають, що за останні десять років кількість українців, які вважають трагедію 1932-33 років геноцидом, зросла в півтора раза.

При цьому, незалежно від віку та регіону України, абсолютна більшість людей визнають сталінський терор геноцидом.

Які країни визнали Голодомор геноцидом

Кількадесят країн офіційно визнали Голодомор геноцидом українського народу. Серед них, зокрема:

Австралія Ватикан Грузія Еквадор Естонія Канада Колумбія Латвія Литва Мексика Парагвай Перу Польща Португалія США Угорщина Чехія Бразилія Молдова Ірландія Румунія.

