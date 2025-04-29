Ніде не їв так, як у СРСР! Як відомі європейці замовчували Голодомор в Україні

Як світ замовчував голод в Україні? Як в українських селах від голоду гинули мільйони, доки європейські столиці писали про тріумф сталінської індустріалізації? Як Кремль підкуповував іноземних політиків та журналістів, аби ті не розповідали світові правду? Степан Грицюк на каналі The Документаліст поділився прихованими фактами історії.

Чому Європа не допомогла Україні під час Голодомору

Відома історія американського журналіста Волтера Дюранті, який їздив до Кремля і робив зі Сталіним інтерв’ю, а згодом писав у Нью-Йорк Таймс, що голод — перебільшення або злісна пропаганда. А сам у той час смакував винами та чорною ікрою. Але не Дюранті єдиним! У 1932-1933 роках вони обміняли совість на добробут та ситість.

Влітку 1931 року Бернард Шоу вирішує, що має померти лише після того, як побачить СРСР. Він збирається відзначити там свій ювілей. Про візит письменника світового масштабу Кремль знав заздалегідь. Тут і почалася вистава: його заселили у Метрополь, влаштували бенкет, ведуть у мавзолей, водять до найвідоміших більшовиків, і до Сталіна.

Ірландець був зачарований, і до самої смерті романтизував СРСР і самого Сталіна. А потім заявить: “Сталін — гігант, решта політиків — пігмеї”. У Лондоні Шоу буде проповідувати соціалістичний рай. Чутки про голод в Україні він назвав нонсенсом і додав, що ніколи не бачив, як десь голодували б так добре, як у СРСР.

Риторика відомого письменника сильно впливала на громадську думку європейців. До нього прислуховувалися, тож він став добровільним пропагандистом, “корисним ідіотом”. Усе це, доки навесні 1933 року у містах і селах на вулицях лежали трупи.

Спухлих жінок та дітей радянські прислужники кололи вилами. Історик Тімоті Снайдер описував найстрашніші спогади тих часів, випадки канібалізму. В архівах збереглося безліч документів. Котів та собак їли першими. Потім — знесилених дітей…

Сусідні країни точно знали, що відбувається, бо отримували інформацію від послів чи спецслужб. Історики вказують, що про голод у Європі знали, та не робили нічого, щоб не зіпсувати стосунків з СРСР.

З 1933 року Сталін почав виділяти мільйони, аби приховувати масштаби голоду. Купували пропаганду за кордоном. Такі матеріали виходили у пресі Німеччини, Польщі, Чехословаччини, Франції. Так формували думку європейців. На нелояльних журналістів чинили тиск чи намагалися підкупити.

Ґарета Джонса, єдиного, хто насмілився розповісти правду про Голодомор в Україні, спершу переслідували, а потім убили за нез’ясованих обставин.

Раніше ми ділилися, як розповісти дитині, що таке Голодомор.

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