Голодна правда: фільми про Голодомор-геноцид в Україні 1932-33 років

Одна із найбільших трагедій українського народу — Голодомор 1932-33 років. Цілком доведено, що ці події є актом геноциду проти українців, який вів Сталін у часи СРСР.

Однак дізнаватися про події штучного голоду буває важко, свідчень очевидців залишилося мало, а на книгу не завжди знаходиться час. Щоб ти краще знав/(-ла) історію України, ми пропонуємо тобі добірку фільмів про Голодомор 1932 та 1933 років далі.

Ці фільми до перегляду також рекомендує Національний музей Голодомору-геноциду.

Художні фільми про Голодомор

Гіркі жнива

Чи не найвідомішим фільмом про Голодомор в Україні 1932-33 років стала стрічка Джорджа Менделюка 2017 року. Фільм правдиво показує, що довелося пережити українцям під час акту геноциду проти цілого народу та як люди намагалися врятуватись.

Ціна правди

Копродукційна стрічка польської режисерки Аґнєшки Голланд та американської журналістки українського походження, що написала сценарій до фільму, Андреа Халупа.

В Україні презентація на великих екранах відбулася у 2019 році.

Фільм розповідає про американського журналіста українського походження, який приїхав до Української РСР під час Голодомору та перший у світі назвав це явище геноцидом українського народу.

Червоне намисто

Художній фільм про дівчинку Антоніну, яка пережила недитяче випробування голодом у 1932–1933 роках, раннє дорослішання і розуміння межі між життям і смертю.

Фільм можна переглядати дітям.

Хлібна гільйотина

Фільм складається з трьох серій: Цар голод, Великий перелом, Німий подзвін. Його премʼєра була приурочена до 75 річниці страшних подій.

У стрічці використані документальні матеріали, які показують весь жах, що тоді пережили українці.

Голод-33

Це перша художня кінострічка, що розповіла широкому колу глядачів про події в Україні у 1932 та 1933 роках.

Фільм знятий за мотивами повісті Василя Барки Жовтий князь. У стрічці йдеться про прихід більшовиків до влади, про утвердження Сталіна як нового очільника режиму та встановлення контролю над усіма аспектами суспільного і політичного життя в Україні силовими методами.

Документальні фільми про Голодомор

Документальні фільми про Голодомор зняті як українськими, так і закордонними режисерами. Фільми містять документальні фото та відео.

Діти великого голоду

У документальній стрічці є свідчення очевидців Голодомору 1932-33 років. Троє героїв мешкають на Полтавщині, вони розповідають, як їм вдалося вижити в ті страшні часи. Це проект Суспільного.

Відкриваючи Україну. Сумна історія

Фільм створений у 2017 році в Норвегії Свейном Беккендалом, який багато років працює на національному норвезькому телебаченні та розповідає історію Голодомору — геноциду українців 1932–1933 років.

Стрічка створена для західного глядача, аби пояснити причини та наслідки цих подій в Україні.

Голод до правди

Документальна архівна історія американської репортерки Рії Клаймен, що проїхалася голодними регіонами України у ті роки, тут переплітають з історією сучасного героя — українського військового Сергія Глондаря, який потрапив у російський полон під час війни на Сході України.

Її хліб насущий

Короткометражний естонсько-український фільм про жінку, що пережила голод та виїхала до Таллінну. 95-річна Лідія — уродженка Херсона і добре памʼятає Голодомор 1932-33 років.

Таємний геноцид Сталіна

Стрічка є ознайомчою для західного глядача та розповідає про злочин геноциду українського народу, який вчинив Сталін.

Фільм містить архівні відео- та фотоматеріали, коментарі істориків, журналістів та політологів.

Живі

Документальний фільм про Голодомор оповідає не лише історію українського народу, а й загальну сітку подій 1930 років у світі: наслідки великої депресії у США, прихід до влади Гітлера у Німеччині, виморення сталінським режимом українських селян.

Фільм також зачіпає історію американського журналіста Ґарета Джонса, чию правду так і не почули на Заході.

Пейзаж після мору

Документальний фільм досліджує факт постгеноцидного суспільства України. У стрічці використано фрагменти зі щоденника американського історика і професора Джеймса Мейса.

Голодомор. Україна, ХХ століття: Технологія геноциду

Документальна робота показує не лише факт вчинення геноциду українського народу, а і як голод використовувався владою як інструмент для придушення норовливих українців.

А про те, як Голодомор став колективною травмою українців читай в нашому ексклюзивному матеріалі з істориком Станіславом Кульчицьким.

