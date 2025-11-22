Голодная правда: фильмы о Голодоморе-геноциде в Украине 1932-33 годов

Одна из величайших трагедий украинского народа — Голодомор 1932-33 годов. Вполне подтверждено, что эти действия являются актом геноцида против украинцев, который вел Сталин во времена СССР.

Однако узнавать о событиях искусственного голода бывает трудно, свидетельств очевидцев осталось мало, а на книгу не всегда находится время. Чтобы ты лучше знал/(-а) историю Украины, мы предлагаем тебе подборку фильмов о Голодоморе 1932 и 1933 годов дальше.

Эти фильмы также рекомендует к просмотру Национальный музей Голодомора-геноцида.

Художественные фильмы о Голодоморе

Гіркі жнива

Едва ли не самым известным фильмом о Голодоморе в Украине 1932-33 годов стала лента Джорджа Менделюка 2017 года. Фильм правдиво показывает, что пришлось пережить украинцам во время акта геноцида против целого народа и как люди пытались спастись.

Ціна правди

Копродукционная лента польского режиссера Агнешки Голланд и написавшей сценарий к фильму американской журналистки украинского происхождения Андреа Халупа.

В Украине презентация на больших экранах прошла в 2019 году.

Фильм рассказывает об американском журналисте украинского происхождения, который приехал в РСФСР во время Голодомора и первым в мире назвал это явление геноцидом украинского народа.

Червоне намисто

Художественный фильм о девочке Антонине, которая пережила недетское испытание голодом в 1932–1933 годах, раннее взросление и понимание границы между жизнью и смертью.

Фильм можно просматривать детям.

Хлібна гільйотина

Фильм состоит из трех серий: Цар голод, Великий перелом, Німий подзвін. Его премьера была приурочена к 75-летию страшных событий.

В ленте использованы документальные материалы, показывающие весь ужас, что тогда пережили украинцы.

Голод-33

Это первая художественная кинолента, поведавшая широкому кругу зрителей о событиях в Украине в 1932 и 1933 годах.

Фильм снят по мотивам повести Василия Барки Жовтий князь. В ленте речь идет о приходе большевиков к власти, об утверждении Сталина как нового главы режима и установлении контроля над всеми аспектами общественной и политической жизни в Украине силовыми методами.

Документальные фильмы о Голодоморе

Документальные фильмы о Голодоморе сняты как украинскими, так и зарубежными режиссерами. Фильмы содержат документальные фото и видео.

Діти великого голоду

В документальной ленте есть свидетельства очевидцев Голодомора 1932-33 годов. Трое героев живут в Полтавской области, они рассказывают, как им удалось выжить в те страшные времена. Это проект Суспільного.

Відкриваючи Україну. Сумна історія

Фильм создан в 2017 году в Норвегии Свейном Беккендалом, он много лет работает на национальном норвежском телевидении и рассказывает историю Голодомора — геноцида украинцев 1932–1933 годов.

Лента создана для западного зрителя, чтобы объяснить причины и последствия этих событий в Украине.

Голод до правди

Документальная архивная история американского репортера Рии Клаймен, проехавшейся голодными регионами Украины в те годы, здесь переплетается с историей современного героя — украинского военного Сергея Глондаря, попавшего в российский плен во время войны на Востоке Украины.

Її хліб насущий

Короткометражный эстонско-украинский фильм о женщине, которая пережила голод и уехала в Таллинн. 95-летняя Лидия — уроженка Херсона и хорошо помнит Голодомор 1932-33 годов.

Таємний геноцид Сталіна

Лента ознакомительна для западного зрителя и рассказывает о преступлении геноцида украинского народа, который совершил Сталин.

Фильм содержит архивные видео и фотоматериалы, комментарии историков, журналистов и политологов.

Живі

Документальный фильм о Голодоморе повествует не только историю украинского народа, но и общую сетку событий 1930 года в мире: последствия великой депрессии в США, приход к власти Гитлера в Германии, утомление сталинским режимом украинских селян.

Фильм также затрагивает историю американского журналиста Гарета Джонса, правду которого так и не услышали на Западе.

Пейзаж після мору

Документальный фильм исследует факт постгеноцидного общества. В ленте использованы фрагменты из дневника американского историка и профессора Джеймса Мэйса.

Голодомор. Україна, ХХ століття: Технологія геноциду

Документальная работа показывает не только факт совершения геноцида украинского народа, но и как голод использовался властью как инструмент для подавления гордых украинцев.

