Стиль жизни

Голодная правда: фильмы о Голодоморе-геноциде в Украине 1932-33 годов

Виктория Мельник, журналист сайта 22 ноября 2025, 09:45 4 мин.
фильмы о голодоморе
Фото IMDb

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь