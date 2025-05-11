Головоломка 3: когда ждать новую часть эмоциональных приключений и увлекательных открытий

Разобраться с собственными эмоциями бывает сложно не только детям, но и взрослым людям. Ведь их, кажется, порой настолько много, и они все такие разные. Но немного в этом помогает психолог, а иногда и просмотр мультфильма. Поэтому неудивительно, почему так много людей хочет узнать, когда выйдет Головоломка 3.

Головоломка — что известно о франшизе

У мультфильма уже есть две части. В первой — сюжет раскручивался вокруг пяти основных эмоций девочки Райли: Радость, Печаль, Страх, Гнев и Отвращение.

Однако с взрослением героини, во второй части появились и новые. В частности, одну из важнейших ролей сыграла на этот раз Тревожность, которая выходит на первый план в подростковые годы девочки.

А поскольку мультфильм до сих пор можно увидеть в кинотеатрах, его кассовый успех продолжает расти. Согласно данным издания Variety, всего за полторы недели проката Головоломка 2 собрал 724,4 млн долларов.

Таким образом, мультфильм уже стал самым кассовым фильмом 2024 года и обошел по кассовым сборам фильм Дюна: Часть вторая режиссера Дэнни Вильнева. Так что заинтересованность зрителей в продолжении невозможно переоценить.

Когда выйдет Головоломка 3 и о чем она расскажет

Креативный директор студии Pixar Пит Доктер объяснил редактору The Village Украина Алексею Морозову, что когда он делает анимационный фильм, то не заглядывает слишком далеко.

Когда мы начинаем делать новый фильм, то в мыслях только: “Сделаем это кино!”.

Пока нет четкой даты выхода третьей части Головоломки. Также не объясняет Пит Доктер, можно ли считать сериал Головоломка, который выйдет на Disney+ в 2025 году, следующей частью повествования.

В интервью Entertainment Weekly креативный директор сказал, что студия уже закончила работать над сериалом, поэтому он выйдет следующей весной.

В центре сюжета окажется фабрика эмоций из первой части мультфильма. Именно там создают сны главной героини, так что это будет безусловно новый и интересный опыт.

Мы продолжили исследование силы сновидений и того, как они влияют на нас и в реальной жизни.

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