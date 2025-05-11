Думками навиворіт 3: коли чекати на нову частину емоційних пригод та захопливих відкриттів

Розібратися з власними емоціями буває складно не лише дітям, але й дорослим людям. Адже їх, здається, часом настільки багато, й вони всі такі різні. Та трохи у цьому допомагає психолог, а інколи й звичайний перегляд мультфільму. Тому не дивно, чому так багато людей хоче дізнатися, коли вийде Думками навиворіт 3.

Думками навиворіт — що відомо про франшизу

Мультфільм вже має дві частини. У першій сюжет розгортався навколо п’яти основних емоцій дівчинки Райлі: Радість, Печаль, Страх, Гнів і Відраза.

Проте з дорослішанням героїні, у другій частини з’явились також і нові. Зокрема одну з найважливіших ролей відіграла цього разу Тривожність, яка виходить на перший план у підліткові роки дівчинки.

А оскільки мультфільм ще досі можна побачити в кінотеатрах, його касовий успіх продовжує зростати. Згідно з даними видання Variety, лише за півтора тижня прокату Думками навиворіт 2 зібрав 724,4 млн доларів.

Таким чином мультфільм вже став найкасовішим фільмом 2024 року та обійшов за касовими зборами фільм Дюна: Частина друга режисера Дені Вільнева. Тож зацікавленість глядачів у продовженні неможливо переоцінити.

Коли вийде Думками навиворіт 3 та про що він розкаже

Креативний директор студії Pixar Піт Доктер пояснив редактору The Village Україна Олексію Морозову, що коли він робить анімаційний фільм, то не заглядає задалеко наперед.

Коли ми починаємо робити новий фільм, то у думках лише: “Зробімо це кіно!”.

Наразі немає чіткої дати виходу третьої частини Думками навиворіт. Також не пояснює Піт Доктер, чи можна вважати серіал Думками навиворіт, який вийде на Disney+ у 2025 році, наступною частиною оповіді.

В інтерв’ю Entertainment Weekly креативний директор сказав, що студія вже закінчила працювати над серіалом, тому він вийде наступної весни.

У центрі сюжету опиниться фабрика емоцій з першої частини мультфільму. Саме там створюють сни головної героїні, тож це буде, безумовно, новий та цікавий досвід.

Ми продовжили дослідження сили сновидінь і того, як вони впливають на нас і в реальному житті.

До речі, а ти чекаєш на появу в кіно нової частини Нікчемний я? Бо чекати лишилося не так вже й довго. Тому читай, коли вийде Нікчемний я 4 і про що нова історія найпопулярнішого у світі мультиплікаційного фільму.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.